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Хабаровский "Порт Ванино" пошел взаймы

11 Марта 2014, 15:05 | Хабаровск

Акционеры ОАО "Ванинский морской торговый порт" ("Порт Ванино") на внеочередном собрании одобрили привлечение займов на 22,07 млрд рублей.

В частности, акционеры одобрили привлечение двух займов по 4,335 млрд рублей каждый, предоставленных в декабре 2013 года "дочкой" компании - ООО "Порт Ванино - Финанс". Один заем выделен под 18,5% годовых, второй - под 18,1% годовых. Срок возврата обоих займов - до 30 декабря 2014 года включительно.

Также дано согласие на открытие до 21 марта кредитной линии в Газпромбанке  с лимитом 13,4 млрд рублей. Средства привлекаются до 22 декабря 2023 года под 15% годовых. Погашение основного долга будет осуществляться траншами в размере от 100 млн рублей до 1,3 млрд рублей.

В залог стивидор передает имущественные права, права требования денежных средств по договору о предоставлении займа кипрской "Статула Холдинг Лтд.", заключенному в октябре 2013 года.

"Ванинский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино. В 2012 году группа "Мечел" приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) компании через свою транспортную "дочку" ООО "Мечел-Транс", однако в январе 2013 года продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам, оставив у себя порядка 1,5% голосующих акций. Затем "Мечел-Транс" выкупил у En+ Group 21,64% обыкновенных акций стивидора и 47,6% "префов" (суммарно пакет En+ составил около 28% уставного капитала).

Согласно последнему опубликованному списку аффилированных лиц, структура акционеров "Порта Ванино" выглядела следующим образом: ЗАО "Титан" (принадлежит "дочке" РЖД и структуре НПФ "Благосостояние") - 24,998% обыкновенных акций, кипрская "Оперн Трейд Лтд." - 23,68%, "Статула Холдинг Лтд." - 21,64%, "Мечел-Транс" - 0,6%.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: заем  ванино  "Мечел"  собрание  порт 



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