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В Хабаровском крае пытаются снизить цены на продукты питания

11 Марта 2014, 12:16 | Хабаровск

В правительстве Хабаровского края готовится постановление о передаче на муниципальный уровень субсидирования транспортных расходов предприятий, осуществляющих поставку продуктов первой необходимости в северные районы Хабаровского края, имеющие ограниченные сроки завоза грузов.

Данная программа действует в крае с 2012 года. В радиусе ее действия оказываются три муниципальных района - Охотский, Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский. В предыдущие годы субсидирование предоставлялось напрямую из регионального бюджета. Если в 2012 году в перечень продуктов, доставка которых субсидировалась, входили только мука и сахар, то в 2013 году в него были включены детское питание, сухое молоко и яблоки. Сейчас идет работа над возможностью дальнейшего расширения списка. Правительство края задумалось над внесением в него макаронных изделий, а депутаты законодательного собрания региона предлагают рассмотреть возможность субсидирования доставки овощей, пастеризованного молока, комбикормов для выращивания кур и животных. В 2012 году предприятиям было предоставлено в качестве субсидий немногим более 6 млн рублей, в 2013 году - 9,4 млн рублей. При этом в 2013 году на эти цели в бюджете было заложено 30 млн рублей, фактически выделено 16 млн рублей, которые, как видно, освоены не были. В бюджете 2014 года заложены 26,7 млн рублей.

По данным курирующего проект краевого министерства сельского хозяйства, из 69 компаний, осуществляющих доставку продуктов в указанные районы, 37 отказались подавать заявки на субсидирование в основном из-за невозможности документарно подтвердить доставку товаров. Впрочем, как сообщает глава Аяно-Майского района Галина ЛЮЛИНА, основной причиной неполучения субсидий 6 из 10 торговых предприятий стала невозможность вовремя собрать и предоставить в Хабаровск необходимые документы от налоговой службы, поставщиков, транспортников. Аналогичное заключение сделали и власти Охотского района, где с проблемой сбора документов столкнулись предприниматели отдаленных сел. Глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла ОСИПОВА, направляя отчет в Законодательную думу края, отметила, что для увеличения числа получателей субсидий «…необходимо осуществлять предоставление субсидий непосредственно администрацией муниципального района по мере поступления продовольственных товаров в район по автозимнику, водным и авиационным транспортом». Местные власти услышали в краевом правительстве. Есть также надежда, что районам передадут не только средства для выделения субсидий, но и полномочия по определению числа необходимых для их получения документов, который в нынешнем виде, по мнению краевого депутата Сергея ЯЩУКА, страдает избыточностью требований.

В целом, борьба за вовлечение в программу максимального числа предпринимателей трех районов идет не зря. Главная цель субсидирования - снижение потребительских цен, которые у получателей поддержки заметно ниже. В среднем, на муку - на 23,2%, на сахар - на 24,6%, на яблоки - на 47%, на сухое молоко на 21,5%. Так, в Тугуро-Чумиканском районе цена муки без субсидий составляла на начало 2014 года 43 рубля за кг, а после субсидирования - 32,6 рубля за кг, в то время как в среднем по краю ее цена сформировалась на уровне 33,3 рубля за кг. А в Аяно-Майском районе цена на сухое молоко снизилась до 185 рублей за кг, в то время как в среднем по региону составила 330 рублей за единицу измерения.

Александр НИКОЛАЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор: Александр Николаев
Теги: продукты питания  хабаровский край  цены 



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