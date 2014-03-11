Хабаровский край успел нарастить внушительную инвестиционную массу

В 2013 году объем инвестиций в Хабаровский край сократился более чем на 20% и составил порядка 145 млрд рублей. На одного жителя пришлось порядка 108 тыс. вложенных рублей в сравнении с 92 тыс. рублей по общероссийскому показателю.

Оценивая инвестиционную привлекательность Хабаровского края в 2012 - ­2013 годах, аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» отметили пониженный потенциал региона при умеренном уровне рисков. В текущем году разбудить желание предпринимателей вкладывать средства в регион помогут не только традиционные налоговые послабления и заманчивые земельные предложения, но и креативные бизнес-­идеи.

В настоящее время Хабаровский край можно назвать лидером среди дальневосточных субъектов по количеству запущенных инвестпроектов, утверждают чиновники. Впрочем, фактическое воплощение ряда масштабных планов буксует на протяжении нескольких лет. Наиболее ярким примером является портовая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Советская Гавань», где заинтересованные инвесторы не могут развернуть активную деятельность с 2009 года. Обещанные преференции и налоговые каникулы заинтриговали потенциальных резидентов ОЭЗ, но бумажные проволочки и инфраструктурная незрелость выбранной территории до сих пор не дает компаниям возможности создать реальные условия для размещения мощностей. Учитывая общее экономическое напряжение, каждый месяц промедления в данном проекте превращает зону потенциальной прибыли в территорию упущенных возможностей. С течением времени формат ОЭЗ теряет актуальность ­ сегодня все внимание чиновников переключается на зоны опережающего развития, для которых до 6 октября Минвостокразвития с рядом министерств и главами регионов ДФО должны обеспечить создание необходимой инфраструктуры.

С мертвой точки неторопливо, но все же сдвигается наболевший земельный вопрос. Краевые власти планируют сократить сроки предоставления инвесторам в аренду земельных участков ­ создание группы кадастровых инженеров позволит на месяц сократить процедуру, которая сегодня составляет 500 дней. Однако подходящих для инвестиционных вложений участков не много, заметил на прошедшей пресс­-конференции министр имущественных отношений Хабаровского края Андрей ЧУКАЛКИН. Он напомнил, что 95% территории региона относится к землям лесного фонда. Большинство теоретически пригодных участков теряет аппетитный вид ввиду отсутствия инженерной и коммунальной инфраструктуры, которая требует серьезных вложений, в том числе и от инвестора. Нивелировать вынужденные расходы позволят льготные условия налогообложения. С 1 января, согласно вступившему в силу закону, на Дальнем Востоке отменен налог на прибыль (составлял 2%) для инвесторов, которые готовы вложить в территорию не менее 50 млн рублей за три года.

В 2014 году в крае может наступить инвестиционная оттепель, которая начнется под знаменами оригинальных бизнес-­идей. Как стало известно, власти Хабаровского края ведут переговоры с китайским инвестором о строительстве ипподрома с инфраструктурой на Большом Уссурийском острове. Туристов из соседнего государства может привлечь предусмотренная проектом работа тотализатора, который запрещен практически на всей территории Поднебесной.

­- На нас вышел инвестор, крупная китайская компания «ИДА», которая предложила построить на российской части острова ипподром со всей необходимой инфраструктурой: гостиницы, рестораны, кафе и так далее. Дело в том, что в самом Китае, за исключением Гонконга, запрещены гонки на лошадях и тотализаторы, но это зрелище пользуется достаточно большой популярностью в Поднебесной. Поэтому многие туристы из КНР приедут на Большой Уссурийский остров, чтобы посмотреть на соревнования и сделать свои ставки. Проектом предусматривается и строительство конезавода на материковой части около города Хабаровска, ­ сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр ЛЕВИНТАЛЬ. По его словам, в настоящее время региональные власти совместно с потенциальным инвестором оговаривают объем средств, необходимых для проекта, реализовать который возможно за 3­4 года. Впрочем, до начала строительства на Большом Уссурийском острове необходимо вместе с китайской стороной предпринять меры по защите от возможного наводнения зоны, выбранной для инвестиционных вложений, ­ эту задачу предстоит решить государству, а не частным инвесторам, отметил Александр Левинталь.

В числе перспективных проектов значится и строительство в регионе производства по выращиванию и переработке индейки. Планы можно реализовать в ближайшие несколько лет, с учетом «ручного управления». По словам Александра Левинталя, инвестора решено сопровождать, помогая устранять «бюрократические барьеры». Благодаря такой опеке, для будущего предприятия оперативно нашли подходящие шесть земельных участков.

Стимулом для активного содействия заинтересованным инвесторам может стать новый механизм оценки деятельности региональных чиновников. В скором времени лакмусовой бумажкой эффективности работы администраций субъектов станет степень участия властей в улучшении инвестиционного климата территорий. По словам Александра Левинталя, в текущем году Хабаровский край вошел в федеральный пилотный проект, в ходе которого будут оценены усилия власть имущих на инвестиционном фронте. С 2015 года основным критерием результативности действий областных властей может стать количество одержанных побед в борьбе за инвестиции.