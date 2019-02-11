Режим ТОСЭР появился в Охотском районе Хабаровского края

Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 300 млн рублей

Решением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева расширены границы ТОСЭР «Николаевск». Особый преференциальный режим распространился на Охотский муниципальный район. В территорию включены пять земельных участков в р.п. Охотск, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.

Инвестор планирует восстановить и развить уже существующий судоремонтный завод. На предприятии появятся полноценные производства, грузоподъемность судов составит до 200 тонн, в перспективе – до 500 тонн.

Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 300 млн рублей. Будет создано 71 новое рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней за десять лет около 264 млн рублей.

Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Николаевск» создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день в ТОСЭР уже включено восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, Полянка. На сегодняшний день в ТОСЭР зарегистрировано 6 резидентов с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".