Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Режим ТОСЭР появился в Охотском районе Хабаровского края
Решением председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева расширены границы ТОСЭР «Николаевск». Особый преференциальный режим распространился на Охотский муниципальный район. В территорию включены пять земельных участков в р.п. Охотск, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Хабаровского края.
Инвестор планирует восстановить и развить уже существующий судоремонтный завод. На предприятии появятся полноценные производства, грузоподъемность судов составит до 200 тонн, в перспективе – до 500 тонн.
Совокупный объем инвестиций в проект оценивается в размере 300 млн рублей. Будет создано 71 новое рабочее место и перечислено в бюджеты всех уровней за десять лет около 264 млн рублей.
Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Николаевск» создана в апреле 2017 года. На сегодняшний день в ТОСЭР уже включено восемь площадок - Николаевск-на-Амуре, с. Чныррах, с. Оремиф, с. Иннокентьевка, мыс Перовского, мыс Кошка, река Лонгари, Полянка. На сегодняшний день в ТОСЭР зарегистрировано 6 резидентов с общим объемом инвестиций 2,3 млрд рублей.
Новости тематики
- Режим ТОСЭР появился в Охотском районе Хабаровского края
- На Дальнем Востоке появятся новые вакансии
- В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
- Сергей Фургал побывал на плавке золотых слитков
- В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб
- Дальневосточные суперджеты не долетели до Багдада
- Хабаровск строит на свои, а Приморье - на федеральные
- Хабаровску нужен выставочный центр международного уровня
- Константин Басюк: Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос
- Следственное управление СКР по Хабаровскому краю задержало генерального директора ООО "Лан"
Новости раздела
- Режим ТОСЭР появился в Охотском районе Хабаровского края
- Фургал: Коммерческие интересы предприятий не должны быть превыше здоровья людей
- Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников
- На Дальнем Востоке появятся новые вакансии
- Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
- В Хабаровске безработные могут получить от 144 до 192 тыс. рублей на собственное дело
- Завоз комбикормов из Приморья в Хабаровский край прекращен
- Власти Хабаровского края не успели перекрыть "импорт" ящура из Приморья
- Сергей Фургал побывал на плавке золотых слитков
- В Хабаровске открыт Азиатско-Тихоокеанский инвестиционный клуб
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители в шоке: Во Владивостоке сносят популярный рынок
- Во Владивостоке шесть джипов не доехали до своих владельцев
- "Эра милосердия" закончилась
- В Приморье ликвидируют два населенных пункта
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- Навязчивый сервис: Нахамили на миллиарды
- Жители "Патрокла": Ежедневный подвиг в экстремальных условиях
- Крупный приморский холдинг обещает Хабаровскому краю молочные реки
- На Камчатке в день открытия гонки на собачьих упряжках представят "Берингийский Арбат"
- Государство ФСИН живет по своим законам