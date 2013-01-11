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ОАО "Хабаровский аэропорт" обновило парк перронной спецтехники
Универсальные пассажирские трапы производства испанской компании JBT AeroTech, позволяющие обслуживать все типы современных воздушных судов с высотой люка от 2,4 до 5,6 м.
Трапы оснащены экономичным электрическим приводом и специальной гидравлической системой, обеспечивающей плавную регулировку лестницы по высоте и устойчивость при посадке и высадке пассажиров. Спецтехнику можно бесперебойно эксплуатировать в сложных климатических условиях Дальнего Востока. В настоящее время парк перронной техники аэропорта Хабаровск насчитывает 13 пассажирских трапов различных модификаций.
Кроме того, в 2012 году в рамках реализации программы модернизации наземного оборудования была приобретена спецтехника ведущих мировых производителей для обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов и багажа: кейтеринговый автолифт Ford-Tesco, контейнеропогрузчик Lift Loader Commander 15i, аэродромный тягач GT – 35, аэродромный снегоуборочный комплекс ТJS-630 марки Schmidt, перронный автобус Cobus и микроавтобус Toyota Hiace, два пожарных автомобиля на шасси КАМАЗ и два микрогрузовика Kia Bongo. Суммарный объем инвестиций, направленных ОАО «Хабаровский аэропорт» на модернизацию наземного оборудования в 2012 году составил более 126 млн рублей, сообщила "Золотому Рогу" Татьяна Николаева, ведущий специалист по связям с общественностью ОАО "Хабаровский аэропорт".
Газета "Золотой Рог"
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