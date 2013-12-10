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"Милленниум" в Хабаровске переехал на новый адрес
Хабаровский салон «Милленниум» поменял местоположение. Теперь он находится на Запарина,2 г. Торжественное открытие нового салона состоится уже 10 декабря. Весь месяц в честь открытия – специальные цены на кухни, спальни, гостиные зоны и прочие предметы интерьера.
«Мы давно хотели поменять помещение, к тому же панорамное остекление, витрины в пол - это требование наших европейских партнеров, - поясняет генеральный директор сети салонов «Милленниум» Эльвира БЕЛОВА. - Надеюсь, возможности нового выставочного пространства, новые экспозиции и новые интерьерные открытия придутся по душе хабаровчанам».
К слову, ремонт помещения и переезд были осуществлены в рекордно короткие сроки: очень хотелось успеть порадовать клиентов до новогодних праздников. Хабаровчан ждут новые коллекции PORADA, FRIGHETTO, PEDINI и других итальянских и немецких фабрик.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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