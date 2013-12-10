Производители Хабаровского края выходят из "пике"

Самые крупные из проблемных предприятий Хабаровского края в последнее время подают сигналы о возможности оздоровления. В частности, возобновляется производство в компании «Аркаим».

В течение нынешнего декабря начинается постепенный запуск перерабатывающих мощностей, которые в январе 2013 года должны заработать в обычном режиме. Все последнее время предприятие работало только в части заготовки и реализации необработанной древесины, не требующей больших производственных затрат. Это, вместе с успешными переговорами с кредиторами компании, привело к некоторому улучшению положения.

На минувшей неделе Хабаровский край посещало руководство малазийского холдинга «Римбунан Хиджау групп», подтвердившее намерение реализации проекта выпуска пиломатериалов на заводе МДФ в поселке Хор. Новое производство, отходы которого будут использованы для изготовления плит МДФ, должно повысить общую рентабельность перерабатывающего комплекса и дать новую жизнь остановленному заводу.

На ОАО «Амурметалл» осуществляется конкурсное управление, идет процедура оценки имущества. Собственность, не задействованная в процессе производства, будет продана на аукционе, а вырученные средства - и направлены на покрытие долгов перед кредиторами. Производственная же часть готовится к продаже единым лотом и будет выставлена на торги в апреле-мае 2014 года. По данным первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Александра ЛЕВИНТАЛЯ, последние 3 месяца, после временной остановки летом, завод работает с небольшой оперативной ежемесячной прибылью, если, конечно, не учитывать в затратах объемы долгов.

Александр ЗУБОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.