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Амур Машинери отметил 15-летие
Юбилейные мероприятия, посвященные 15-летию ООО "Амур Машинери энд Сервисес" – официального дилера компании Катерпиллар на Дальнем Востоке, состоялись в Хабаровске 8 сентября. Основным местом проведения праздника стал цех по ремонту техники, украшенный в этот день в корпоративные цвета компании.
Caterpillar – мирового лидера в производстве строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных двигателей и энергетических установок
Гостями праздника были представители администрации Хабаровского края, генерального Консульства США во Владивостоке, топ-менеджеры компании Катерпиллар, ключевые клиенты и партнеры Амур Машинери. На официальной церемонии директор Катерпиллар-СНГ Мумин АЗАМХУЖАЕВ и Региональный менеджер Катерпиллар Даглас СТАРК вручили президенту компании Амур Машинери Джозефу КОЛДУЭЛЛУ диплом, свидетельствующий о лидирующих позициях по продажам и сервису среди дилеров Cat по результатам 2010 года, и сертификат о присвоении компании 5 звезд по международной классификации Caterpillar.
Затем всех гостей пригласили на экскурсию по цеху, на разных участках которого, между тем, продолжалась работа. Это было сделано для того, чтобы все смогли убедиться, что специалисты компании вооружены самым современным оборудованием, а производственный процесс отлажен до мелочей. Все это и позволяет обслуживать технику Катерпиллар качественно и в срок, что в первую очередь необходимо клиентам компании.
Участники церемонии увидели небольшое шоу, демонстрирующее различные возможности техники Катерпиллар, управляли которой демо-операторы Андреас МЛИНСКИ (Катерпиллар Малага) и Алексей ЦВИРКО (отдел продаж АМС). Чтобы показать способность манипулятора выполнять очень тонкие операции, с его помощью, например, открыли крышку контейнера и наполнили фужер шампанским. Впрочем, собравшиеся по достоинству оценили и мастерство операторов.
Особые слова признательности в этот день звучали в адрес первого заместителя генерального директора ООО "Амур Машинери энд Сервисес" Василия СКУДИНА, который за 15 лет внес неоценимый вклад в становление и развитие компании. Участниками праздника стали не только почетные гости, но и сотрудники Амур Машинери, многие из которых в этот день пришли на предприятие вместе со своими детьми.
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