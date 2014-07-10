Высокоскоростной интернет появился в селах Хабаровского края

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию волоконно-оптические линии связи, которые связали села Хабаровского района с краевой столицей.

Современные телекоммуникационные услуги стали доступны жителям Бычихи, Дружбы, Ильинки, Гаровки-1, Мичуринского и Федоровки. Общая протяженностью линий составила свыше 40 км, пропускная способность – 1 Гбит/с.

У жителей населенных данных пунктов появилась возможность подключить высокоскоростной безлимитный Интернет на скорости до 4 Мбит/с. Это позволит комфортно работать с любым контентом в сети, общаться с друзьями, а также получать государственные услуги в электронном виде.

«На реализацию проекта по прокладке оптики в Хабаровском районе потребовалась достаточно много времени, – отметил директор Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» Евгений Торгашин. – И дело не в особенностях самой стройки, а в большом количестве согласований с собственниками земли через чьи угодья прошла магистраль. Строительство новых сетей в районе продолжится, до конца 2014 года планируется подключение к оптике сел Галкино, Осиновая речка и Благодатное».

С приходом оптики сельчане могут разнообразить свой досуг, подключив «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома». Пользователям «Интерактивного ТВ» доступны более 200 телевизионных каналов в цифровом качестве, в том числе свыше 30 каналов в формате HD. Среди основных преимуществ телевидения – программа передач на экране телевизора, функция «управление просмотром» с возможностью записывать, перематывать и останавливать просмотр телепередач и уникальный сервис «Видеопрокат» с обширной базой фильмов, мультфильмов и программ различных жанров.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».