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Air Incheon осваивает Дальний Восток
Южнокорейская авиакомпания Air Incheon планирует построить грузовой терминал в Хабаровске, сообщил президент компании Пак Ен Кван на встрече в министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края.
Он также в ходе встречи заявил, что Air Incheon также рассматривает возможность создания в Хабаровске грузового авиахаба для дальнейшей транспортировки грузов по территории Дальнего Востока.
"В настоящее время мы изучаем потенциал импортно-экспортного рынка Хабаровского края и ищем товары, которые могут заинтересовать южнокорейского покупателя. При этом компания сможет доставлять грузы из Хабаровского края не только в Республику Корея, но и по другим направлениям Азиатско-Тихоокеанского региона", - пояснил главы Air Incheon.
Как сообщал ZRPRESS.RU, в марте 2013 года Air Incheon начала выполнение регулярных грузовых рейсов из Сеула в Южно-Сахалинск самолетом Boeing-737-400SF. В основном по этому маршруту осуществляется доставка оборудования для нефтегазовых компаний.
В настоящее время гражданские авиаперевозки в направлении Хабаровска обслуживает ОАО "Хабаровский аэропорт", стратегическим инвестором и владельцем 10% акций которого является южнокорейская Incheon International Airport Corporation (оператор крупнейшего в Южной Корее аэропорта "Инчхон").
В соответствии с акционерным соглашением, Incheon International Airport Corporation примет участие в реализации мастер-плана развития международного аэропорта Хабаровска.
Южнокорейский проект грузовых авиаперевозок Air Incheon Incheon является стартапом. Авиакомпания базируется в аэропорту "Инчхон" (Incheon), специализируется на выполнении рейсов на российский Дальний Восток, в Японию, Китай и Монголию. Первый самолет Boeing 737-400SF получен 10 февраля 2013 года, а 26 февраля Минтранс Кореи вручил компании сертификат эксплуатанта.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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