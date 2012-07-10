Единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии заявило о банкротстве

ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), не сумев выйти из кризисной ситуации, подало заявление о собственном банкротстве.

20 июня Арбитражный суд Хабаровского края вынес определение о принятии заявления АО «Амурметалл» о признании его несостоятельным (банкротом) к производству и возбудил производство по делу № А73-7519/2012. Рассмотрение обоснованности требований АО «Амурметалл» назначено судом на 24 июля.

Напомним, что «Амурметалл» по итогам 2011 года получил чистый убыток в размере 3 млрд 929,6 млн рублей, что на 45% больше, чем в 2010 году.

В ноябре 2008 года метзавод, подконтрольный депутату Госдумы Александру ШИШКИНУ, приостановил работу сортопрокатного и листопрокатного цехов из-за снижения спроса на металлопродукцию. В 2009 году было объявлено, что 100% акций «Амурметалла» приобретает Внешэкономбанк, а прежние собственники в последующем получат опцион на обратный выкуп акций.

ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО «Группа «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурский Металл», ОАО «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурская Сталь», ООО «Амурметалл-Литье», ООО «Амурметаллсервис», ООО «Амурметалл-Ресурс», ООО «Торговый дом Амурметалл», ООО «Совгавань-Втормет». Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей, обязательства - 24,72 млрд рублей. Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у ВЭБа.

Ранее сообщалось, что ВЭБ в начале июня направил оферту бывшим собственникам «Амурметалл» на выкуп акций в течение 45 дней, в противном случае банк будет искать стратегического инвестора для предприятия. Основным претендентом на проблемный актив является ОАО «НПК «Уралвагонзавод».

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".