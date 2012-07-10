Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии заявило о банкротстве
ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре, единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии), не сумев выйти из кризисной ситуации, подало заявление о собственном банкротстве.
20 июня Арбитражный суд Хабаровского края вынес определение о принятии заявления АО «Амурметалл» о признании его несостоятельным (банкротом) к производству и возбудил производство по делу № А73-7519/2012. Рассмотрение обоснованности требований АО «Амурметалл» назначено судом на 24 июля.
Напомним, что «Амурметалл» по итогам 2011 года получил чистый убыток в размере 3 млрд 929,6 млн рублей, что на 45% больше, чем в 2010 году.
В ноябре 2008 года метзавод, подконтрольный депутату Госдумы Александру ШИШКИНУ, приостановил работу сортопрокатного и листопрокатного цехов из-за снижения спроса на металлопродукцию. В 2009 году было объявлено, что 100% акций «Амурметалла» приобретает Внешэкономбанк, а прежние собственники в последующем получат опцион на обратный выкуп акций.
ВЭБ в апреле 2010 года приобрел 100% долей компании Amurmetal Holding Limited, получив контроль над ООО «Группа «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурский Металл», ОАО «Амурметалл», ООО «Сибирско-Амурская Сталь», ООО «Амурметалл-Литье», ООО «Амурметаллсервис», ООО «Амурметалл-Ресурс», ООО «Торговый дом Амурметалл», ООО «Совгавань-Втормет». Банк оценивал стоимость консолидированных активов на дату приобретения в 25,22 млрд рублей, обязательства - 24,72 млрд рублей. Бывшие владельцы «Амурметалла» получили право на выкуп акций у ВЭБа.
Ранее сообщалось, что ВЭБ в начале июня направил оферту бывшим собственникам «Амурметалл» на выкуп акций в течение 45 дней, в противном случае банк будет искать стратегического инвестора для предприятия. Основным претендентом на проблемный актив является ОАО «НПК «Уралвагонзавод».
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- Хабаровский НПЗ держит марку
Новости раздела
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора