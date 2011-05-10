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Хабаровсий ССЗ получил заказ на строительство трех судов на 248 млн рублей

10 Мая 2011, 01:39 | Хабаровск

ОАО «Хабаровский судостроительный завод», КГУП «Хабаровскводтранс» и ЗАО «Гознак-лизинг» заключили контракт на строительство трех пассажирских судов общей стоимостью 248 млн рублей. Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, на стапелях завода будет осуществлена закладка двух судов на воздушной подушке и быстроходного судна проекта А45-2.

По данным пресс-центра, «Хабаровскводтранс» задействует суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров в труднодоступные районы края как в летнее время, так и зимой. За один рейс судно может доставить до 50 пассажиров.

Быстроходное судно проекта А45-2 рассчитано на 100 пассажиров. Этот тип судов предназначен для замены устаревших судов на подводных крыльях «Метеор».

«Сегодня очень важно обеспечить загрузку хабаровских судостроительных предприятий именно гражданскими заказами. Я думаю, что покупатели на этот вид судов найдутся и в соседних регионах Дальнего Востока», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, слова которого приводятся в сообщении.

Строительство будет производиться в соответствии с программой развития лизинга морских и речных судов ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК на 100% принадлежит государству), в состав которой входит «Хабаровский судостроительный завод».

«Финансирование программы начнется с 15 мая, а к выполнению заказа завод приступит в июне 2011 года», - сказано в сообщении.

Строительство будет финансировать непосредственно ОСК, а КГУП «Хабаровскводтранс» начнет выплачивать лизинговые платежи в пользу ЗАО «Гознак-Лизинг», с которым заключен соответствующий договор, с момента получения судов в течение семи лет.

Автор: "Интерфакс - Дальний Восток"
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