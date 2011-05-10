Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хабаровсий ССЗ получил заказ на строительство трех судов на 248 млн рублей
ОАО «Хабаровский судостроительный завод», КГУП «Хабаровскводтранс» и ЗАО «Гознак-лизинг» заключили контракт на строительство трех пассажирских судов общей стоимостью 248 млн рублей. Как сообщает пресс-центр правительства Хабаровского края, на стапелях завода будет осуществлена закладка двух судов на воздушной подушке и быстроходного судна проекта А45-2.
По данным пресс-центра, «Хабаровскводтранс» задействует суда на воздушной подушке для перевозки пассажиров в труднодоступные районы края как в летнее время, так и зимой. За один рейс судно может доставить до 50 пассажиров.
Быстроходное судно проекта А45-2 рассчитано на 100 пассажиров. Этот тип судов предназначен для замены устаревших судов на подводных крыльях «Метеор».
«Сегодня очень важно обеспечить загрузку хабаровских судостроительных предприятий именно гражданскими заказами. Я думаю, что покупатели на этот вид судов найдутся и в соседних регионах Дальнего Востока», - отметил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ, слова которого приводятся в сообщении.
Строительство будет производиться в соответствии с программой развития лизинга морских и речных судов ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК на 100% принадлежит государству), в состав которой входит «Хабаровский судостроительный завод».
«Финансирование программы начнется с 15 мая, а к выполнению заказа завод приступит в июне 2011 года», - сказано в сообщении.
Строительство будет финансировать непосредственно ОСК, а КГУП «Хабаровскводтранс» начнет выплачивать лизинговые платежи в пользу ЗАО «Гознак-Лизинг», с которым заключен соответствующий договор, с момента получения судов в течение семи лет.
Новости тематики
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
- Хабаровский НПЗ держит марку
- Накануне Дня металлурга в компании "Полиметалл" открыли новый ГОК "Светлое"
- Альфа-Банк и "Яндекс" проведут бесплатный семинар для предпринимателей в Хабаровске
Новости раздела
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
- Ни одной АЗС не осталось в Охотском районе Хабаровского края
- Ванинский порт оштрафовали за нарушение экологического законодательства
- На "АмурЭкспоФоруме" Александру Козлову подарили портрет Президента России из красной бумаги
- Санаторий "Уссури": изгнание из рая
- Быть в команде "ННК"
- В Хабаровском крае резидентам индустриальных парков будут предоставлены субсидии
- Более 100 млн рублей господдержки получили владельцы "дальневосточных гектаров"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"