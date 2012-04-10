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Дерипаска определился с Ванино - «покупаем!»
10 Апреля 2012, 17:02 | Хабаровск
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 5 апреля разрешила структуре En+ - ООО «Эн+ Порт» - купить 100% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино», Хабаровский край).
En+ Олега ДЕРИПАСКИ через кипрский оффшор Soleggiato Investments владеет 28,12% (21,64% обыкновенных) акций «Порта Ванино» и ранее уже заявлял о намерении консолидации акций стивидора. В числе других претендентов фигурировали UCL Holding Владимира ЛИСИНА и транспортная «дочка» ОАО «Мечел» - ООО «Мечел-Транс». В начале года ФАС одобрила их ходатайства на покупку 100% акций ванинского порта.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».
Автор: Ольга Добролюбова
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