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Аэропорт Хабаровск получит новый терминал

10 Марта 2016, 18:35 | Хабаровск

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) подписало соглашение с АО «Международный аэропорт Хабаровск» о реализации проекта стоимостью 6 млрд рублей в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», говорится в пресс-релизе КРДВ.

Проект предполагает строительство нового пассажирского терминала класса «C» (по классификации ICAO) в хабаровском аэропорту Новый. Площадь терминала составит 54,1 тыс. кв. м, пропускная способность - 4,5 млн пассажиров в год, пишет Деловая газета «Золотой Рог». В рамках соглашения КРДВ консолидирует земельные участки под строительство авиатерминала и предоставит их резиденту ТОР.

Источник, знакомый с деталями соглашения, заявил «Интерфаксу», что со стороны резидента документ подписывал руководитель АО «Международный аэропорт Хабаровск» Александр ШУЛИШОВ, однако фактически обязательства по инвестпроекту взял на себя хабаровский бизнесмен Константин БАСЮК, который возглавляет совет директоров действующего ОАО «Хабаровский аэропорт».

Досье «Золотого Рога»: ОАО «Хабаровский аэропорт» эксплуатирует два действующих терминала в аэропорту Новый суммарной пропускной способностью 2,2 тыс. пассажиров в час. Пассажиропоток аэропорта в 2015 году снизился на 11% по сравнению с 2014 годом - до 1,82 млн человек. Строительством третьего терминала в аэропорту будет заниматься «дочка» ОАО - АО «Международный аэропорт Хабаровск». В настоящее время 79% акций ОАО «Хабаровский аэропорт» владеет ЗАО «Кварц-Инвест». Стратегическим инвестором и владельцем еще 10% акций является южнокорейская корпорация Incheon.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: аэропорт Хабаровск 



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