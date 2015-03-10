В Хабаровске имущество "Амурметалла" выставляется на торги единым лотом

Арбитражный суд Хабаровского края на прошлой неделе продлил конкурсное производство в отношении ОАО «Амурметалл» (Комсомольск-на-Амуре) до 9 сентября 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 2 сентября 2015 года. Согласно ходатайству конкурсного управляющего, новый срок необходим для реализации имущества единственного предприятия черной металлургии на Дальнем Востоке.

Возражений кредиторов в суд не поступало, комитет кредиторов 27 февраля согласился с необходимостью продления процедуры банкротства.

Имущество «Амурметалла» выставляется на торги 27 марта единым лотом по начальной цене 9,076 млрд рублей. Лот составляет незалоговое имущество и имущество, заложенное в пяти банках-кредиторах.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.