Дальний Восток измучался от кадрового голода

Глобальная тенденция рынка труда – дефицит специалистов всех уровней – актуальна для всех регионов Дальнего Востока. Однако каждый из локальных рынков развивается по своему сценарию. В Хабаровске, например, в 2011 году рекрутеры отметили целый ряд новых тенденций, которые в новом году могут стать актуальными для всего региона.

«На хабаровском рынке в 2011 году в связи с открытием новых медицинских центров, были выгодные предложения для врачей и медицинских работников, - говорит Наталья ПАЛУШИНА, директор агентства «Успех» в Хабаровске. Вполне возможно, что со строительством новых медицинских центров во Владивостоке такие предложения появятся и для приморских врачей.

В остальном основные тенденции рынка труда аналогичны владивостокским: отмечен также весомый рост предложений для специалистов различных уровней в области IT-технологий, по-прежнему не остаются без работы специалисты в сфере продаж.

«Компании стали подходить к развитию бизнеса более системно, поэтому появились такие предложения, как контролер по описанию бизнес процессов», - говорит Наталья Палушина. По мнению Виктории МАРЕНКАН, специалиста хабаровского агентства «Кадровый компас», в 2011 году в Хабаровске особенно актуальным стал перевод персонала на аутсорсинг, а также усиление внимания работодателей к выпускникам вузов.

Наибольшим спросом на рынке труда в 2011 году в Хабаровске по-прежнему, пользовались специалисты в сфере продаж, но в этом году больший уклон был сделан в пользу менеджеров по продажам с техническим образованием. Актуальными остаются позиции торговых представителей. По сравнению с 2010 годом вырос спрос на специалистов ИТ-сферы и инженеров. От соискателей больше всего предложений в сфере секретариата, АХО, бухгалтерии, информационных технологий.

Если судить о темпах развития различных отраслей по запросам на поиск персонала, то, по словам хабаровских рекрутеров, наиболее активно в прошлом году развивались такие отрасли, как строительство, торговля, нефтепереработка, транспорт и продажа дорогих автомобилей.

Выросли в 2011 году в Хабаровске и зарплаты. Больше всего это коснулось программистов – зарплаты подросли на 50-60%. Высокопрофессиональные директора по персоналу в этом году стали стоить дороже на 30%. В сфере торговли зарплаты повысились на 10-50%. По наблюдениям специалистов агентства «Кадровый компас», во многих профессиональных областях разрыв между ожидаемой заработной платой и предложенной работодателями увеличился: соискатели Хабаровска оценивают себя на 30-40% выше, чем им готов заплатить работодатель.

«Тенденции в заработных платах существенно не изменились, максимально большую награду предлагают топ-менеджерам в крупных торгово-производственных компаниях и в сфере строительства и энергетики (от 250 000 руб.). Традиционной остается система мотивации для специалистов в сфере продаж (окладная часть 25 000-35 000 + %)», - говорит Виктория Маренкан.

Появились в этом году запросы и на новых для регионального рынка труда специалистов. Как говорит Наталья Палушина, в Хабаровске это – энергоаудитор: в прошлом году было несколько предложений для таких специалистов. К новым вакансиям на рынке труда можно также отнести начальника инженерных изысканий, старт-менеджера в сфере строительства и управления торговыми центрами, сервис-менеджера, инженера-технолога в сфере пищевого производства. Более открытыми к внешнему рекрутингу стали гостиничный и ресторанный бизнес.

Виктория Маренкан среди специалистов, которых в этом году пришлось искать впервые, называет пекаря-кондитера из Турции, юриста со знанием английского и итальянского языков, регионального менеджера со знанием английского и китайского языков для работы в Китае, повара из южного Китая и специалиста по обучению технического персонала с помощью вебинаров.

«Явно прослеживается движение персонала из компании в компанию: средний срок работы специалиста на одном месте сократился с 3-4 лет до 2 лет, и эта тенденция в наступившем году только усилится, - говорит Наталья Палушина. - Все больше соискатели обращают внимание на наличие «белой» зарплаты и дополнительного соцпакета. Будет расти потребность в специалистах в сфере информационных технологий и телекоммуникаций (беспроводные технологии, внедрение и развитие ERP-систем и др., программисты УПП И УТ), финансов и инвестиций (банковская розница), медицины, производства (инженеры и технологи). Следовательно, для удержания квалифицированных сотрудников компаниям придется тратить все большее количество денежных средств, разрабатывать эффективные мотивационные программы, более гибко подходить к требованиям по опыту кандидатов, а также снимать возрастные ограничения».

Специалисты агентства «Кадровый компас» прогнозируют, что в 2012 году перевод персонала на аутсорсинг продолжится, экономичный бюджет на обучение персонала будет сохраняться, специалисты высокого класса неохотно будут менять свое место работы, а высокий спрос на специалистов в сфере продаж еще больше вырастет.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».