В аэропорту Хабаровск начаты работы по реконструкции аэродромного комплекса "Новый"

Проект реконструкции аэродромного комплекса "Новый" осуществляется в рамках Федеральной Целевой Программой «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.

В июле текущего года по результатам открытого конкурса на право проведения строительно-монтажных работ Заказчиком-застройщиком проекта - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» - выбран генеральный подрядчик выполнения работ по реконструкции аэродромного комплекса. Им стала ООО «Трансстроймеханизация» - одна из ведущих российских строительных компаний, специализирующаяся на строительстве и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, в т. ч. в аэропортах. После подписания договора, мобилизации ресурсов и получения разрешения на строительство компания приступила к непосредственной реализации проекта.

Досье "Золотого Рога": ООО «Трансстроймеханизация» - дочерняя компания ПАО «Мостотрест», одна из ведущих строительных компаний, специализирующаяся на строительстве и модернизации объектов транспортной инфраструктуры, в том числе аэродромов и аэропортов. Среди реализованных и текущих проектов – объекты аэропортов Уфы, Ростова-на Дону, Саратова, Сочи (Адлера), Владивостока, Петропавловска-Камчатского, московских международных аэропортов Шереметьево и Внуково и др.

Полный комплекс работ по реконструкции аэродромного комплекса «Новый» аэропорта Хабаровск, согласно ФЦП, включает в себя реконструкцию взлетно-посадочной полосы-1, устройство новых покрытий и реконструкцию перрона, площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, строительство новых аварийно-спасательной станций, патрульной дороги, устройство водосточно-дренажной системы, строительство очистных сооружений, установку метеооборудования. Общий срок выполнения работ по реконструкции аэродромного комплекса рассчитан на период до конца 2017 года.

Проведение работ по модернизации аэродромного комплекса не повлияет на процессы обслуживания пассажиров и воздушных судов в аэропорту Хабаровск. Весь период проведения строительно-монтажных работ аэропорт будет работать в штатном режиме, без ограничений на прием воздушных судов.

Реконструкция аэродромного комплекса является одним из ключевых мероприятий в рамках реализации программы долгосрочного комплексного развития аэропорта Хабаровск (Новый), осуществляемой в рамках государственно-частного партнерства. Проектные решения по реконструкции аэродромного комплекса, ранее разработанные ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект», были учтены при разработке проектной документации нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровск, в целях взаимной интеграции решений и синхронизации проектов реконструкции аэродромного комплекса и строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Хабаровск.

Досье "Золотого Рога": Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа, занимающий 1 место в регионе по количеству перевозимых пассажиров. По итогам 2014 года аэропортом Хабаровск обслужено более 2-х миллионов пассажиров. Главным оператором по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый) является ОАО «Хабаровский аэропорт».