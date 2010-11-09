Посткризисный синдром - в Москву!

Рынок труда-2010: состояние и тенденции - обсудили в Хабаровске в конце октября на семинаре «Мотивация кандидатов в текущей ситуации. Что изменилось?».

Организаторами встречи выступили кадровый холдинг АНКОР и компания HeadHunter - Дальний Восток. В качестве модератора выступила - Наталья КОВАЛЕНКО, руководитель дальневосточного дивизиона кадрового холдинга АНКОР.

В обсуждении острой темы приняли участие руководители кадровых служб и менеджеры по персоналу 20 крупных предприятий Хабаровска (авиакомпания «Восток», АКФА, ВТБ24, «Газпром Инвест Восток», «Дальмостострой», «Дальэнергомаш», «Базалит ДВ», торговая группа «Запад Восток», «Мирс», МТС, Римбунан Хиджау МДФ, ХоумКредитБанк, «Хабаровскнефтепродукт», «Эй Пи Трейд» и др.), они обсудили состояние и основные тенденции рынка труда-2010.

Ксения КРУГЛИЙ, руководитель отдела по подбору персонала АНКОРа в Хабаровске, ознакомила участников встречи с результатами проведенного в октябре 2010 года исследования среди кандидатского поля и выступила на тему «Мотивационные ожидания кандидатов в условиях восстановления экономики».

В исследовании приняли участие 150 жителей Хабаровска как работающих, так и находящихся в поиске работы. Большинство участников - это работающие специалисты (85%), в возрасте от 21 до 35 лет (92%), 53% - мужчины, 47% - женщины.

Как жители города Хабаровска ощущают себя на рынке труда?

Результаты опроса показали, что 48% респондентов, продолжающих работать, так или иначе пострадали от применяемых компаниями мер по снижению расходов на персонал. Наиболее популярными способами оптимизации стали сокращения окладной части, отмена/снижение бонусов, отмена корпоративных мероприятий и прочих дополнительных выплат. Около 17% участников исследования отмечают, что в 2010 г. условия работы были частично восстановлены, как правило, компании возобновляли выплату бонусов, годовых и квартальных премий.

Как изменилось отношение к работодателю в связи с кризисом?

Спустя практически два года после начала кризиса у сотрудников, продолжающих работать на прежнем месте, лояльность к компании заметно снизилась: 61% опрошенных видят для себя множество открытых возможностей на рынке труда, полагая, что из-за сокращений выросла вероятность найти работу настоящему профессионалу. Только около трети респондентов (37%) стали больше дорожить своим рабочим местом, отдавая предпочтение максимальной стабильности (рис.1).

Какие действия руководства компании могут повысить лояльность?

Одной из задач исследования было выявить те факторы, которые благоприятно влияют на отношение сотрудников к работодателю. 23% участников исследования будут довольны уже тем, что компания будет заниматься информированием о стратегических планах развития. Также респонденты обозначили свое стремление к развитию и обучению в компании (27%). 17% хотели бы получить гарантии от работодателя в том, что после окончания кризиса все «жертвы» учтут и компенсируют (рис.2).

Сколько стоит профессионал?

По результатам исследования, основная потребность жителей Хабаровска - это увеличение заработных плат (81% при смене работодателя желает увеличить свой уровень дохода) и соответственно тренд рынка труда Хабаровска - это очевидная потребность персонала в материальных ценностях.

В каких компаниях хотят работать?

При выборе работодателя 40% опрошенных, находящихся в поиске работы, при наличии одинаковых профессиональных задач отдадут предпочтение работодателю, который сможет предложить карьерный рост, что соискатели обычно связывают с устойчивостью компаний. Для 20% респондентов наиболее привлекательной является компания, которая предложит большую заработную плату. 13% выберут компанию с именем, а значит, с большей стабильностью.

Остаться или релокировать?

62% соискателей Хабаровска готовы покинуть город в поисках лучшей жизни. При этом основным условием для переезда станет увеличение материального дохода (51%), 49% заинтересованы в предоставлении социальных гарантий (корпоративная квартира, трудоустройство членов семьи).

«На рынке Хабаровска прослеживается очевидная потребность персонала в изменении условий труда - и по части материальных, и по части нематериальных ожиданий. Комментируя исследование, многие участники озвучивали стремление к переезду в другой регион. Основная часть обозначила в качестве перспективных городов для переезда - Новосибирск и Москву. Если в кризис жители Хабаровска не уезжали в связи с тем, что были информированы о тяжелой ситуации во всех регионах, то сегодня, с восстановлением ситуации на других рынках, соискатели все чаще начинают задумываться о смене места работы и даже готовы к переезду. Причины такой активности обуславливаются накопившейся в кризисные времена неудовлетворенностью работодателем. Ориентация на стабильность, характерная для экономически неустойчивого 2009 г., сменяется растущей подвижностью рынка соискателей. Для того чтобы сохранить лояльность сотрудников, наряду с таким фактором как поддержание заработных плат на рыночном уровне, акцент можно делать на возможностях карьерного и профессионального роста, участие компании в обучении сотрудников и предоставление расширенного компенсационного пакета», - прокомментировала Наталья Коваленко, руководитель дальневосточного дивизиона кадрового холдинга АНКОР.

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