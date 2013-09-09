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Хабаровский аэропорт отбирает проектанта для нового аэровокзала
ОАО "Хабаровский аэропорт" объявлен открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту "Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый)".
Период приема заявок на участие в конкурсе продлиться до 15 октября, сообщила пресс-служба компании.
Ожидается, что работы по проектированию нового пассажирского терминала займут около 10 месяцев и будут завершены в августе 2014 года. Проектирование и строительство нового пассажирского терминала является важнейшим этапом реализации долгосрочной программы комплексного развития инфраструктуры международного аэропорта Хабаровск (Новый) до 2030 года. Планируется, что новый пассажирский терминал, объединяющий внутренние и международные воздушные линии общей площадью 45 тыс. квадратных метров, позволит обслуживать ежегодно до 4 млн пассажиров.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Хабаровск.
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