Хабаровский аэропорт отбирает проектанта для нового аэровокзала

ОАО "Хабаровский аэропорт" объявлен открытый конкурс на право заключения договора на разработку проектно-сметной документации по объекту "Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Хабаровск (Новый)".

Период приема заявок на участие в конкурсе продлиться до 15 октября, сообщила пресс-служба компании.

Ожидается, что работы по проектированию нового пассажирского терминала займут около 10 месяцев и будут завершены в августе 2014 года. Проектирование и строительство нового пассажирского терминала является важнейшим этапом реализации долгосрочной программы комплексного развития инфраструктуры международного аэропорта Хабаровск (Новый) до 2030 года. Планируется, что новый пассажирский терминал, объединяющий внутренние и международные воздушные линии общей площадью 45 тыс. квадратных метров, позволит обслуживать ежегодно до 4 млн пассажиров.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Хабаровск.