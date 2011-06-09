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"Народная компания" сдает позиции
09 Июня 2011, 00:28 | Хабаровск
Одна из крупнейших торговых сетей Хабаровска - "Народная компания" - сдает позиции.
Как сообщил "ЗР" информированный источник, компания в этом году отказалась от аренды нескольких крупных торговых залов. В частности, в центральном универмаге и на ул. Ленина. Параллельно происходит сокращение численности персонала. В главном офисе компании нам отказались прокомментировать ситуацию.
Автор: Юрий Рогов
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