Одна из крупнейших торговых сетей Хабаровска - "Народная компания" - сдает позиции.

Как сообщил "ЗР" информированный источник, компания в этом году отказалась от аренды нескольких крупных торговых залов. В частности, в центральном универмаге и на ул. Ленина. Параллельно происходит сокращение численности персонала. В главном офисе компании нам отказались прокомментировать ситуацию.