Хабаровских строителей попросили в кластер

Власти Хабаровского края решили создать единую управленческую структуру в строительной отрасли.

Промышленные предприятия, научные, образовательные и проектные строительные организации в ближайшем будущем могут стать опорой нового регионального кластера. С помощью интеграции удастся возводить квадратные метры быстрее и дешевле, убеждены чиновники. На текущую неделю запланировано первое заседание рабочей группы по созданию в крае строительного кластера. Он, разумеется, будет инновационным, но задачи призван решить самые насущные.

- Разрозненность участников строительного процесса приводит к тому, что каждый пытается получить личную выгоду. Это неправильно, перед нами стоят общие задачи: увеличение темпов строительства жилья, снижение его стоимости, внедрение новых технологий, решение кадровых вопросов отрасли и многое другое, - отметил министр строительства Хабаровского края Андрей ПОПОВ.

За последние годы в краевой сфере жилищного строительства накопилось достаточно проблем – их совокупность отражается на шокирующей цене квадратного метра. В рейтинге городов России по стоимости квартир, опубликованном РБК в феврале 2013 года, Хабаровск занимает третье место. Средняя стоимость квадратного метра в столице Хабаровского края, согласно исследованию, составляет 74,9 тыс. рублей (год назад показатель был равен 61,8 тыс. рублей). Исходя из данных Российской гильдии риэлторов, сегодня в Сочи можно купить квартиру дешевле. При этом, по официальной информации регионального минстроя, к концу 2012 года квадрат на вторичном рынке типового жилья стоил 64,5 тыс. рублей.

Причины стремительного удорожания квадратов в регионе известны: высокая рентабельность застройщиков, возросшая стоимость строительных материалов, большие расходы на подключение к сетям, проблемы с оформлением земли под застройку. Выровнять покосившуюся отрасль попробуют современным и популярным кластерным способом. Данный формат предусматривает возможность привлечения федеральных средств на развитие строительной сферы края и использование средств ФЦП «Жилище». Кроме того, кластерная политика традиционно стимулирует приток инвестиций инструментом государственно-частного партнерства (ГЧП), которым дальневосточные субъекты пока пользуются неактивно.

- Возможно, строительный кластер Дальнего Востока будет поддерживаться федеральным бюджетом, но только в рамках строительства крупных инфраструктурных проектов и социального жилья. К тому же объемы инвестиций из федеральной казны напрямую связаны с программой развития Дальнего Востока и Байкальского региона, - считает аналитик «Инвесткафе» Дарья ПИЧУГИНА. По ее словам, благодаря близости ДФО к основному торговому партнеру – Китаю - и возможности экономических отношений со странами АТР и Америкой в макрорегионе выгодно развивать ряд кластеров. Хотя об их эффективности можно будет говорить через 2-3 года после начала работы.

Идея кластеризации строительной отрасли родилась в Хабаровском крае не вчера. Подобное предложение неоднократно озвучивали представители НП СРО «Дальневосточное объединение строителей». Председатель правления организации, депутат Законодательной думы Хабаровского края Михаил СОРОКИН ранее заявлял, что краевой кластер может разрастись до масштабов дальневосточного. В качестве инновационной составляющей члены СРО предлагают «зеленое», экологически чистое строительство. Основная мысль концепции – создание «автономных «зеленых» поселений» с применением современных технологий, которые позволяют сократить расход энергии, сохранить экологию и уменьшить стоимость строительства.

Новый подход в отрасли поддерживает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий КРУПНОВ. Он пояснил «ЗР», что такие поселения могут не только сделать жилье в 2-3 раза дешевле, но и повысить качество жизни населения Дальнего Востока. Впрочем, для этого сначала необходимо правильно выстроить отношения между руководством региона, застройщиками и производителями стройматериалов, убежден Юрий Крупнов:

- Власть должна ставить задачу не «получения прибыли», а введения в оборот имеющихся в наличии государственных ресурсов: земли, регулирования тарифа, законодательных процессов. Прибыль для частного сектора возникает от всего потока заказов и оборота, от индустриализации строительного бизнеса и применения наиболее жизнетворных и дешевых технологий.

Опыта функционирования строительного кластера в России пока нет. Однако существует прецедент, схожий наименованием, но не сутью. В Свердловской области в начале 2013 года производители строительных материалов объединились в НП «Уральский строительный кластер». Сегодня он состоит из восьми консорциумов, объединяющих компании по специализации или по территориальной принадлежности. Механизм работы прост и эффективен: лидер промышленного консорциума выходит на крупные тендеры и после победы, по условиям кластера, обязан взять на подрядные работы членов своего консорциума. Уральскому строительному кластеру удалось привлечь более 13,5 млрд рублей инвестиций. С такими успехами местные компании могут рассчитывать на победы в конкурсах на изготовление материалов для крупных заказов, в том числе и возведение в Екатеринбурге объектов Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Инициаторы проекта не против бюджетной поддержки, но пока обходятся без нее – ведь средства федеральной казны не были главной целью объединения.

Модель строительного кластера Хабаровского края только предстоит сформировать. Сложно представить слаженную и взаимовыгодную работу компаний разных сегментов строительной отрасли в условиях раскаленного до предела рынка. О реальной стоимости идеи можно будет судить, когда она будет сдана в эксплуатацию. Но любое доминирование той или иной экономической модели не может дать исключительно положительный результат, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий БАРАНОВ. Он подчеркнул, что отдельные работающие предприятия тоже заслуживают всяческого внимания властей и их поддержки.

Мария КОНСТАНТИНОВА, газета "Золотой Рог".