Хабаровчане залезут "Платону" в карман

Автодорогу в обход Хабаровска хотят построить на сборы с дальнобойщиков

Проект платной дороги первой категории «Обход Хабаровска» на прошлой неделе был представлен в рамках road-show в Москве. Правительство Хабаровска собирается заключить концессионное соглашение на 15 лет с консорциумом инвесторов. Уникальность проекта заключается в том, что новая дорога будет строиться за счет регионального бюджета с привлечением частных инвестиций, а также является потенциальным претендентом на привлечение федеральных средств от системы «Платон». Подобная схема могла бы спасти проект во Владивостоке, считают эксперты Деловой газеты «Золотой Рог».

В Хабаровске пытаются запустить первый государственно-частный проект на Дальнем Востоке. Федеральный и региональный бюджеты готовы профинансировать 75% проекта – выделить 24 млрд рублей. Выбор концессионера будет осуществляться на открытом конкурсе на право создания, финансирования и эксплуатации автомобильной дороги.

Будущая 4-полосная трасса представляет собой скоростную дорогу протяженностью более 26 километров и расчетной пропускной способностью свыше 90 тыс. машин в сутки. Объект включает в себя 24 моста и путепровода, а также 5 автомобильных развязок.

Основные работы по строительству новой дороги могут начаться уже в следующем году. С ее вводом в эксплуатацию планируется снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города и избавить жителей Хабаровска от транспортных заторов, вызванных большим количеством транзитного транспорта. Также будет налажено эффективное бесперебойное сообщение между промышленными предприятиями и территорией опережающего развития (ТОР) в восточной части города. Кроме того, дорога свяжет между собой сразу три федеральные трассы - А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток».

В ходе road-show губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ подчеркнул, что идея строительства «Обхода Хабаровска» прорабатывалась еще с 2010 года, когда после ввода в эксплуатацию федеральной автомобильной дороги Чита – Хабаровск нагрузка на региональную сеть возросла примерно в два раза за счет потока транзитных автомобилей. Учитывая большой объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, для его воплощения в жизнь региону требовалась федеральная поддержка. С 2016 года такая возможность появилась за счет нового источника наполнения дорожного фонда страны – системы «Платон».

Досье "Золотого Рога": С 15 ноября в России заработала система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой более 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автомобильным дорогам, получившая название «Платон». Запуск системы сопровождался сбоями в ее работе, а также протестами дальнобойщиков. Они жаловались на несправедливость системы, указывая, что уже платят транспортный налог, а также акцизы, включенные в стоимость топлива. Кроме того, перевозчики отмечали, что взимание платы само по себе приведет к убыткам и банкротству мелких компаний, а предоплатный принцип ведет к изъятию средств из оборота. По состоянию на 5 февраля системой «Платон» собрано для перечисления в Федеральный дорожный фонд 3,19 млрд рублей.

Как отметил губернатор, практика показывает, что инвестиции в развитие дорог создают мощный фундамент для социально-экономического подъема за счет создания новых рабочих мест, развития транспортных связей. В этой связи строительство новой трассы вокруг Хабаровска будет иметь большое значение для всего Дальнего Востока.

Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий ПРОНЧАТОВ подчеркнул, что благодаря внедрению сборов с автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн у государства наконец-то появилась возможность претворять в жизнь инициативы регионов, у которых без дополнительного источника финансирования не было шансов на реализацию исключительно за счет регионального бюджета.

«Полноценно результаты работы системы «Платон» водители смогут оценить уже через 3 года. Согласно планам Росавтодора, уже к концу 2018 года 85% протяженности всех федеральных трасс страны будут приведены в нормативное состояние. Примерно в эти же сроки предполагается запуск движения на первых региональных мостах и дорогах, построенных благодаря софинансированию за счет средств от системы «Платон». Согласно прогнозам, это даст большой мультипликативный эффект для развития регионов. Результат почувствуют и простые автомобилисты, и сами дальнобойщики, так как с развитием инфраструктуры предполагается увеличение объемов грузоперевозок», - говорится в сообщении Росавтодора.

Ведомство отмечает, что при разработке проекта проектировщик и власти Хабаровского края активно изучали опыт строительства и эксплуатации успешно реализованного в Санкт-Петербурге ГЧП-проекта автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

Формат государственно-частного проекта мог бы спасти идею строительства Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) во Владивостоке, для реализации которой, по самым скромным подсчетам требуется, 70 млрд рублей. Расчет экономической эффективности и финансовую модель проекта ВКАДа выполнила компания Ernst & Young. Для окупаемости проекта предлагается сделать проезд по кольцевой автодороге платным.

Досье "Золотого Рога": Строительство ВКАД разделено на пять этапов, работы на которых можно производить параллельно или последовательно. ВКАД планируется построить вдоль Амурского залива. Новая дорога должна разгрузить основные магистрали Владивостока, а также избавить центр города от большегрузного автотранспорта.

Однако денег от «Платона» во Владивостоке вряд ли дождутся. По данным Росавтодора, на данный момент как минимум шесть регионов готовы подать заявки на первый этап отбора проектов для федерального софинансирования за счет сборов от системы «Платон». Это Удмуртия, Хабаровский и Пермский края, Башкортостан, а также Вологодская и Новосибирская области.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.