Хабаровчане попробуют отапливаться на сжиженном газе

"Газпром газэнергосеть" к отопительному сезону 2013 года запустит малотоннажнyю установку сжижения природного газа в Хабаровском крае. Строительство планируется начать весной 2013 года.

Мощность установки составит 1,5 тонны в час. Планируемое потребление газа установки составит - 8,3 тыс. кубометров в год.

"На данный момент площадки готовятся к строительным работам", - пояснила представитель "Газпром газэнергосеть" Анастасия СОКОЛОВА. СПГ будет поставляться для отопления близлежащих населенных пунктов.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».