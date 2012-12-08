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Хабаровчане попробуют отапливаться на сжиженном газе
08 Декабря 2012, 11:49 | Хабаровск
"Газпром газэнергосеть" к отопительному сезону 2013 года запустит малотоннажнyю установку сжижения природного газа в Хабаровском крае. Строительство планируется начать весной 2013 года.
Мощность установки составит 1,5 тонны в час. Планируемое потребление газа установки составит - 8,3 тыс. кубометров в год.
"На данный момент площадки готовятся к строительным работам", - пояснила представитель "Газпром газэнергосеть" Анастасия СОКОЛОВА. СПГ будет поставляться для отопления близлежащих населенных пунктов.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Автор: Олег Клименко
Теги: энергетика
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