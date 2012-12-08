Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Мечел" заплатит за госпакет "Порта Ванино" 15,5 млрд рублей
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. ООО "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел", владеет ОАО "Торговый порт Посьет" в Приморье) предложило максимальную цену на аукционе по продаже 55% акций ОАО "Ванинский торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино), принадлежащих государству.
Финальное предложение "Мечел-Транса" составило 15,5 млрд рублей при стартовой цене 1,5 млрд рублей.
Помимо победителя, в торгах приняли участие ОАО "Междуречье", ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Порт Инвест", ЗАО "Сибирский антрацит", ОАО "СУЭК" и ООО "Эн+Порт".
Государству принадлежит 55% капитала ОАО "Ванинский морской торговый порт" (73,33% обыкновенных акций), En+ через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Новости тематики
- В Хабаровске бывшего главбуха санатория "Уссури" подозревают в краже 3,5 млн рублей
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- На Хабаровском НПЗ учились бороться с ЧС
- Дни охраны окружающей среды прошли на АО "ННК-Хабаровском НПЗ"
- В Хабаровске впервые пройдут Дни международного бизнеса
- В Хабаровске закрыты еще три торгово-развлекательных центра
- В Хабаровском крае без работы остались тысячи сотрудников малых предприятий
- В Хабаровском крае вырос поток вывоза незадекларированной валюты за рубеж
- ВЭБ совместно с Фондом развития Дальнего Востока вложат 3,9 млрд рублей в строительство терминала в аэропорту Хабаровска
- Экс-министра строительства Хабаровского края посадили за мошенничество с квартирами для сирот
Новости раздела
- В Хабаровском крае подходит к концу осенняя лососевая путина
- В Хабаровске предприниматели испытают на себе новые цифровые инструменты
- В Хабаровском крае в "Скифагро-ДВ" привезли первое поголовье свиней
- В Хабаровском крае выросла инфляция в непродовольственной сфере
- На Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе назначен новый генеральный директор
- Хабаровская генерация начала отопительный сезон в самом северном районе
- Резидент ТОР "Комсомольск" начал производство элементов для гражданских и военных самолетов
- Хабаровский край планирует установить исторический максимум по добыче золота
- "Сименс Финанс" и Минпромторг помогут сэкономить до 15% по льготной программе лизинга
- Новый аэровокзал внутренних авиалиний в Хабаровске будет сдан через год
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона