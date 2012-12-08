"Мечел" заплатит за госпакет "Порта Ванино" 15,5 млрд рублей

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 8 декабря, ZRPRESS. ООО "Мечел-Транс" (входит в группу "Мечел", владеет ОАО "Торговый порт Посьет" в Приморье) предложило максимальную цену на аукционе по продаже 55% акций ОАО "Ванинский торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Ванино), принадлежащих государству.

Финальное предложение "Мечел-Транса" составило 15,5 млрд рублей при стартовой цене 1,5 млрд рублей.

Помимо победителя, в торгах приняли участие ОАО "Междуречье", ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", ЗАО "Порт Инвест", ЗАО "Сибирский антрацит", ОАО "СУЭК" и ООО "Эн+Порт".

Государству принадлежит 55% капитала ОАО "Ванинский морской торговый порт" (73,33% обыкновенных акций), En+ через ООО "Эн+ Порт" владеет 28,12% капитала (21,64% обыкновенных акций).

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».