Хабаровская ФАС считает трофеи

В Хабаровском управлении федеральной антимонопольной службы готовы подвести промежуточные итоги работы за 2011 год.



О некоторых завершенных делах, начатых еще в прошлом году, «ЗР» рассказал заместитель руководителя Хабаровского УФАС Николай КОСТРОМЕЕВ.

- Николай Борисович, некоторое время назад ваше управление начало проводить проверки в ОАО «Владивосток Авиа» по факту завышения цен на авиабилеты. Расскажите, пожалуйста, о подробностях этого дела, и чем оно завершилось?

- Еще в конце прошлого года в Хабаровское управление ФАС от частного лица поступило заявление о том, что авиакомпания «Владивосток Авиа» помимо стоимости билета взимает с пассажиров некую топливную надбавку. В ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было проанализировано применение топливной надбавки при перевозке пассажиров регулярными рейсами Хабаровск – Москва – Хабаровск и Хабаровск – Ниигата.

По словам представителей «Владивосток Авиа», прокомментировавших ситуацию, смысловая нагрузка топливного сбора сводилась к стремлению авиакомпании компенсировать неблагоприятные последствия колебаний цен на рынке нефтепродуктов, в данном случае, цен на авиационный керосин. Например, для пассажира, летящего рейсом Хабаровск – Ниигата, в феврале 2010 года размер надбавки составлял 456 рублей, в апреле – уже 1260 рублей. На маршруте Хабаровск – Москва – Хабаровск она носила фиксированный характер и достигала 300 рублей. Однако в ходе изучения цен на авиатопливо в Хабаровском аэропорту и Московском аэропорту «Внуково» за 2009-2010 годы выяснилось, что никаких серьезных ценовых колебаний в данный период не было.

Согласно «Правилам формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимание сборов в области гражданской авиации», принятым Минтрансом, в стоимость авиабилета, как правило, уже входят все расходы перевозчика, в том числе топливные затраты. В то же время пункт 9 данных «Правил…» гласит, что топливный сбор, т.е. затраты на горюче-смазочные материалы, может и не включаться в пассажирский тариф, варьируясь в зависимости от рыночной стоимости топлива. Однако при изучении внутренних расчетов цен на авиабилеты, которые предоставило ОАО «Владивосток Авиа», выяснилось, что показатель топливных затрат у них уже заложен в тариф. Следовательно, взимание дополнительной надбавки комиссия Хабаровского УФАС признала необоснованной.

На сегодняшний день первое заседание арбитражного суда уже завершилось, Хабаровское УФАС выиграло дело. Но, несмотря на то что все доводы авиакомпании против нашего решения суд отклонил, ОАО «Владивосток Авиа» обжаловало решение суда в апелляционном порядке. Также по данному факту нарушения антимонопольного законодательства Хабаровским управлением ФАС в отношении ОАО «Владивосток Авиа» возбуждено дело об административном правонарушении. В случае признания «Владивосток Авиа» виновным в совершении данного правонарушения, к нему может быть применен административный штраф (от 1 до 15% годовой выручки от работы на маршрутах Хабаровск – Москва – Хабаровск и Хабаровск – Ниигата).

Вообще, стоит отметить, что в других субъектах РФ по такому поводу в УФАС до сих пор никто не обращался. И, если в апелляционном суде сегодняшнее дело будет выиграно, то не исключено, что центральным аппаратом ФАС могут быть инициированы проверки авиакомпаний страны на предмет взимания топливных надбавок.

- Традиционно на «скамейке штрафников» антимонопольной службы чаще всего оказываются энергетические компании. Какие наиболее крупные дела в этой сфере завершились в 2011 году?

- Например, факт ограничения подачи электрической и тепловой энергии на ряд объектов министерства обороны предприятиями ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК».

Не секрет, что единственным поставщиком электроэнергии для нужд минобороны согласно распоряжению Правительства РФ является ОАО «Оборонэнергосбыт». На Дальнем Востоке у этой организации заключены договоры энергоснабжения с ОАО «ДЭК». Но в 2010 году компания ввела ограничения на поставку электроэнергии для некоторых военных объектов, тем самым нарушив антимонопольное законодательство путем злоупотребления доминирующим положением.

Интересно данное дело тем, что в действительности у ОАО «Оборонэнергосбыт» по этим объектам была задолженность, но согласно указу Президента РФ №1173, ограничивать подачу энергоресурсов таким объектам нельзя, т.к. в них либо проходит военная служба, либо данные объекты являются предприятиями, учреждениями, организациями министерства обороны, в которых предусмотрена военная служба. В свою защиту ОАО «ДЭК» указывало тот факт, что ограничивала в ресурсах только те объекты, которые, по его мнению, не относятся напрямую к военной службе. Но наша доказательная линия строилась на том, что данная организация должна была знать о специфике деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» и о том, что все их объекты так или иначе относятся к ведомству министерства обороны. Аналогичная ситуация сложилась и с ОАО «ДГК» по факту ограничения подачи горячей воды.

Данные дела полностью завершены, и все наши предписания ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» уже исполнили.

- Какие еще дела, инициированные Хабаровским УФАС, можно особенно отметить в этом году?

- В числе наиболее серьезных и интересных дел - нарушение антимонопольного законодательства в виде согласованных действий хозяйствующих субъектов г. Хабаровска на рынке обучения охранников. Иными словами, был установлен факт единообразного, синхронного и экономически необоснованного повышения цен на свои услуги определенными организациями, занятыми в данной сфере.

Интересно, что стоимость всего комплекса услуг в компаниях-нарушителях была абсолютно одинакова по 90% показателей. Изучив соответствующие финансовые документы предприятий, мы установили, что у всех был совершенно разный учет, различались затраты и уровни материальной базы. А цены почему-то одинаковые.

По данному делу мы также уже вынесли решение и выдали предписания. Дела по привлечению нарушителей к административной ответственности находятся в работе.

Отмечу, что Хабаровское УФАС в настоящее время работает и над другими крупными делами, но о них пока рано говорить, поскольку они еще не завершены. Нарушения антимонопольного законодательства по-прежнему, главным образом, сосредоточены в топливно-энергетической сфере. В то же время в количестве выявляемых нарушений за последние годы ощутимо снизилось прежде всего благодаря многократно выросшим штрафам.