Авиакомпания KoreanAir сможет привлечь в Хабаровск всю свою маршрутную сеть

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. 8 октября аэропорт Хабаровск (Новый) с рабочим визитом посетила делегация авиакомпании KoreanAir во главе с вице-президентом господином Ву Ки Хоном. В составе делегации в Хабаровск также прибыли руководитель группы по маршрутам в России Ко Кван Хо, генеральный управляющий по СНГ АхнДжунЁн и региональный менеджер Ву Сан Баек.

Руководство ОАО «Хабаровский аэропорт» совместно со специалистами Корейской государственной корпорации «Международный аэропорт Инчхон» в течение года вели активную работу по организации дополнительного воздушного движения между аэропортом Хабаровск и Республикой Корея.

Досье: Авиакомпания KoreanAirlines – крупнейший авиаперевозчик в Южной Корее, занимает 14 место в мире по пассажирским перевозкам и 2 место по грузоперевозкам перевозкам. Главными транспортными хабами авиакомпании являются международные аэропорты Сеула - Инчихон и Кимпхо. По результатам деятельности за 2011 год пассажиропоток составил 23,3 млн пассажиров, грузопоток 1,72 млн тонн.

Первый визит руководства компании KoreanAir в Хабаровск стал результатом большой работы и важным шагом на пути развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между авиакомпанией KoreanAir и ОАО «Хабаровский аэропорт». Программа визита делегации была очень насыщенной: встреча с губернатором Хабаровского края, с руководством ОАО «Хабаровский аэропорт», с руководителями министерств и ведомств Хабаровского края.

В ходе переговоров с руководством ОАО «Хабаровский аэропорт» особое внимание было уделено организации регулярных полетов по маршруту Хабаровск - Сеул, об открытии чартерных перевозок по новым направлениям в Республику Корея, а также дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. Господин Ву Ки Хон отметил, что авиакомпания имеет твердые намерения в осуществлении регулярных рейсов по маршруту Хабаровск - Сеул. Авиакомпания сможет привлечь в Хабаровск всю свою маршрутную сеть, открыть регион для туристов всего мира, а также предоставить пассажирам сервис высокого качества и разумные цены на авиабилеты.

В завершении рабочего визита руководители авиакомпании KoreanAir провели встречу с Губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Стороны отметили, что появлению нового перевозчика в южнокорейском направлении препятствуют ограничения, накладываемые двусторонним Соглашением об организации воздушного сообщения между Российской Федерацией и Республикой Корея. В настоящие время имеется необходимость внесения изменений в межправительственное соглашение. Со своей стороны вице-президент авиакомпании KoreanAir выразил надежду на поддержку региональных и федеральных властей в совместном урегулировании данного вопроса.

Приход нового перевозчика на рынок воздушных услуг Хабаровского края позволит дальневосточникам значительно расширить географию путешествий в любую точку мира, а также снизить стоимость авиабилетов вследствие здоровой конкуренции между российскими и зарубежными авиакомпаниями.

Досье: Аэропорт Хабаровск – крупнейший аэропорт международного значения в Дальневосточном Федеральном округе РФ, лидер по объему пассажирских перевозок на Дальнем Востоке. По итогам деятельности за 2011 год пассажиропоток в аэропорту Хабаровск составил 1,6 млн. пассажиров, объем обработанного груза составил 22 921 тонну. В 2011 году ОАО «Хабаровский аэропорт» совместно со стратегическим партнером и акционером предприятия южнокорейской государственной Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон» начал реализацию программы комплексного развития аэропорта Хабаровск до 2030 года.



