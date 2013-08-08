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На Амурской ТЭЦ-1 - новый директор
Коллективу Амурской ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК») представили нового директора - Владислава Банникова. Новому руководителю 41 год. Ранее он работал заместителем главного инженера филиала «Хабаровская генерация». Леонид Ермаков, занимавший должность директора станции с 2005 года, ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Владислав Банников в 1996 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (электромеханический факультет), в 2002 году - Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Тепловые электрические станции», в 2012 году – Хабаровскую государственную академию экономики и права (специальность «Менеджмент»). В 1996 году начал трудовую деятельность в энергетике в качестве машиниста котлов Хабаровской ТЭЦ-1. Впоследствии - мастер, старший мастер, начальник отдела подготовки и проведения ремонтов, заместитель директора станции. В 2006-2007 годах Владислав Юрьевич осуществлял руководство работами по переводу котлоагрегатов Хабаровской ТЭЦ-1 - на сжигание природного газа. С 2008 года занимал должность заместителя главного инженера по ремонту филиала «Хабаровская генерация», возглавлял работу по совершенствованию ремонтного обслуживания электростанций Хабаровского края. Награжден знаком «Заслуженный работник энергосистем Востока».
Представляя нового руководителя коллективу станции, директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир ЛАРИКОВ отметил, что хотя сегодня возможности станции используются не в полную силу, в Амурске имеются все предпосылки к созданию ряда крупных предприятий, а значит, ТЭЦ должна быть готова к росту энергопотребления. В свою очередь, Владислав Банников выразил уверенность, что в Амурске трудится хороший, самодостаточный коллектив профессионалов, поэтому решение имеющих проблем, повышение эффективности работы оборудования станции будут идти в налаженном, планомерном режиме.
Амурская ТЭЦ-1 введена в эксплуатацию 5 ноября 1965 года. В настоящее время установленная электрическая мощность газово-угольной станции составляет 285 МВт, тепловая мощность - 1 тыс. 169 Гкал/час. На предприятии весьма успешно применяются промышленные газоанализаторы Afriso. Стоит отметить, что манометр Afriso - это качественная немецкая продукция от одного из мировых лидеров отрасли еще с 1869-го года. Численность персонала – 510 человек. Обеспечивает тепловой энергией промышленные предприятия, жилые и общественные здания г. Амурска и Амурского района Хабаровского края. Вырабатываемая электроэнергия передается в объединенную энергосистему Дальнего Востока.
Справка: «Хабаровская генерация» – самый крупный филиал ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Действует на территории Хабаровского края в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. В филиал входят семь электростанций (Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ). Их общая установленная мощность: электрическая – 2251,95 МВт, тепловая – 6371,8 Гкал/час. Ежегодный объем выработки энергии: электрической – порядка 7 млрд 164 млн кВтч; тепловой – порядка 10 млн 597 тыс. Гкал. Численность персонала – 3855 человек, сообщила пресс-служба филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК».
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