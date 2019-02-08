На Дальнем Востоке появятся новые вакансии

ПАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре, входит в ОСК), имеющее мощности в Приморье, может быть докапитализировано на 14 млрд рублей. На данный момент есть поручение президента РФ в профильные министерства и ведомства о решении этого вопроса.

«Есть два очень интересных заказа. Если мы их получим, то завод будет обеспечен работой на ближайшие десять лет. Кроме этого, на судостроительном заводе уже есть заказы по двум паромам, есть по корветам, краболовам. То есть с заказами все более-менее понятно, но необходима докапитализация в районе 14 млрд рублей», - отметил губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ.

В настоящее время уставный капитал ПАО «АСЗ» составляет 22 млрд 556,6 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, в случае докапитализации на 14 млрд рублей капитал может вырасти в 1,6 раза, до 36,557 млрд рублей.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке, владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн. В настоящее время на предприятии ведется строительство двух судов снабжения проекта 22420.

В последние годы предприятие испытывало финансовые трудности из-за проблем с финансированием гособоронзаказа. В 2011 году на заводе была введена процедура наблюдения, в 2012 году - внешнего управления. В 2014 году предприятие вышло из процедуры внешнего управления после заключения мирового соглашения с кредиторами.