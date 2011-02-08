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Сегодня в моде DAP и DAT
С 1 января 2011 года вступила в силу новая редакция правил по использованию национальных и международных торговых терминов - «ИНКОТЕРМС 2010». В изменениях был учтен торговый опыт последних 10 лет, чтобы упростить процесс составления международных торговых договоров.
Напомним, что ИНКОТЕРМС (Incoterms) - это правила, признанные правительственными органами, юридическими компаниями и коммерсантами по всему миру как толкование основных терминов, применимых в международной торговле. Термины Incoterms описывают издержки и риски при доставке товаров от продавца к покупателю, а также регулируют права и обязанности сторон по вопросам транспортировки, страхования, таможенной очистки товара, по выполнению грузо-посадочных работ и т.д.
Впервые правила ИНКОТЕРМС были представлены Международной торговой палатой в 1936 году, чтобы привести разрозненные национальные системы к общему знаменателю. С тех пор правила регулярно пересматриваются каждые 10 лет.
Какие же наиболее значимые изменения претерпели правила ИНКОТЕРМС в 2010 году? Прежде всего, преобразилась их структура. Так, если в Incoterms 2000 действовало 4 группы терминов (в зависимости от выбранного способа перевозки), то теперь их стало всего две. Первая - это термины, используемые при транспортировке грузов любыми видами транспорта. Во вторую группу вошли термины, применимые только к морской и речной перевозке. При этом общее количество условий доставки также сократилось с 13 до 11, из которых два - абсолютно новые (DAP – Delivered at Place – Доставлено до места, DAT – Delivered at Terminal – Доставлено на терминал; среди удаленных: DDU – Поставка без оплаты пошлин; DAF – Поставка на границе; DEQ – Поставка с причала; DES – Поставка с судна). Важно также, что правила ИНКОТЕРМС с 2011 года будут применимы не только к международной, но и к внутренней торговле. Нередко ранее трейдеры зачастую просто путались в различных терминах и условиях, и это приводило к неясностям в контрактах.
Также в ИНКОТЕРМС 2010 официально закрепляется, что электронные документы по своей юридической силе равны традиционным, на бумажном носителе, и могут использоваться, если стороны договорились об этом.
Отметим, что на территории Дальнего Востока с 1993 года активным развитием банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности занимается НОМОС-РЕГИОБАНК. Банк всегда уделял особое внимание регулярной методической работе и своевременному доведению до клиентов-участников ВЭД основных правил осуществления экспортно-импортных операций.
- Клиенту, занятому в международной торговле, важно правильно понимать и использовать термины ИНКОТЕРМС, потому что от этого напрямую зависит то, как будут определены права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части условий поставки товаров. Сегодня, в соответствии с обновленными правилами «ИНКОТЕРМС 2010», мы рекомендуем всем участникам внешнеэкономической деятельности проверить свои типовые контракты и внести в них необходимые изменения, - говорит начальник управления экспортно-импортных операций ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК» Елена СЕРДЮК. – Но это не значит, что требуется немедленное переоформление. Например, контракты, заключенные по правилам 2000 года, по договоренности сторон могут работать до конца срока действия, либо корректироваться в соответствии с последней редакцией ИНКОТЕРМС-2010 путем подписания дополнительных соглашений к контрактам.
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