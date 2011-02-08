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Объединенные работодатели
Союз работодателей Хабаровского края объединяет сотни крупных, средних и даже малых предприятий региона. О том, какие проблемы сегодня волнуют работодателей края, «ЗР» рассказал генеральный директор исполнительной дирекции регионального Объединения работодателей Виктор КАЧИМОВ.
- Виктор Иванович, какие вопросы сейчас стоят наиболее остро перед руководителями предприятий?
- Сегодня важнейшая проблема для бизнеса – увеличение налоговой нагрузки. Рентабельность производства, например пищевой продукции в Хабаровском крае, и без того невысока. В условиях конкуренции все пытаются сдержать цены, чтобы не потерять рынки сбыта. Потому даже незначительное увеличение отчислений во внебюджетные фонды, являющееся по сути повышением налогов, ведет к росту себестоимости производства, как следствие, повышению цен и потере конкурентоспособности. В результате страдает не только бизнес, но и население, вынужденное покупать продукты питания по более высоким ценам, - вот кто по-настоящему расплачивается за рост налогообложения.
Кроме общих вопросов есть проблемы, которые требуют решения в индивидуальном порядке. К примеру, судостроительные предприятия края, которые вошли в созданную Указом Президента Судостроительную корпорацию. Одним из направлений ее деятельности является осуществление загрузки предприятий, более эффективного распределения заказов. Однако, если по «Амурскому судостроительному заводу» (г. Комсомольск-на-Амуре) как-то еще решают этот вопрос, то «Хабаровский судостроительный завод» не обеспечен достаточной загрузкой. Имеющийся на заводе потенциал мощностей по оборонной тематике даже не рассматривается, что крайне отрицательно сказывается на экономических показателях этого предприятия. Или взять, к примеру, Комсомольский–на-Амуре завод «Амурметалл». Только начал он выходить из кризиса, как подоспел рост цен на электроэнергию. В этом году платежи предприятия энергетикам превысят 760 млн рублей, что ложится тяжелой ношей на его производство.
- А вы можете привести примеры защиты интересов бизнеса?
- Занимаются люди заготовкой и распиловкой леса, например, в Солнечном районе. Им в одночасье прекратили поставлять вагоны для вывоза продукции. А у компаний контракты на экспорт пиломатериалов… Начинаем разбираться, выясняем: раньше эти вопросы решала ДВЖД, а теперь, в рамках реформы РЖД, созданы специализированные предприятия, которые должны заниматься предоставлением составов. Но, в силу различных причин, новая структура не выполняет своих прямых обязанностей. Мы вмешались, выходили на начальника ДВЖД, с его помощью объяснялись с нерадивыми поставщиками. Дело пошло, все работало… меньше месяца. После новогодних каникул опять стали поступать сигналы от лесников и лесопереработчиков о сбоях в поставках вагонов. Опять требуется вмешательство.
Или другая проблема, над решением которой сейчас работаем. Хабаровские предприниматели получают из-за рубежа через Москву цветы и различную фитопродукцию. Самолет прилетает в столицу, там продукция проходит весь необходимый фитосанитарный контроль, получает карантинный сертификат, ее грузят на самолет внутрироссийских линий, привозят в Хабаровск и… здесь снова проводят фитосанитарный контроль, что является грубейшим нарушением Федерального закона № 99-ФЗ от 15.07.200 года «О карантине растений». При этом предприниматели вторично оплачивают процедуру досмотра, теряют время, часть продукции портится… Мы написали письмо в краевую прокуратуру с просьбой содействовать разрешению абсурдной ситуации, держим дело под контролем.
- Представители краевого бизнеса, в том числе члены союза работодателей, в последнее время высказываются о необходимости активизации механизмов государственно-частного партнерства. Что подразумевается под этим понятием?
- Сегодня в России, и на Дальнем Востоке - в частности, достаточное количество людей, у которых накоплены определенные капиталы. И в ситуации, когда падают ставки по банковским вкладам, многие готовы вкладывать свои средства в государственные проекты развития инфраструктуры. Но у нас до сих пор нет четких механизмов возврата вложенных средств и получения прибыли от подобных инвестиций. Если стране нужны средства, если в федеральном бюджете не хватает денег на реализацию мероприятий, например, программы «Дальний Восток и Забайкалье», государство может и должно воспользоваться этим ресурсом, разработав на законодательном уровне все процедуры принятия и возврата денег, прозрачные схемы начисления прибыли. Однако сегодня из федерального бюджета дают все меньше и брать деньги населения не хотят. В результате многие нужные региону стройки тянутся десятилетиями, не давая ни возврата уже потраченных бюджетных средств, ни ожидаемого экономического эффекта.
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