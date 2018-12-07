Кто виноват в росте цен на битум?

Вместе с дорожно-строительными компаниями искали виноватых. однако, наши дороги разошлись: дорожники оказались в хабаровске, а наш обозреватель – в «северной столице» России

Дорожники обвинили производителей битума в своих проблемах. Те, в свою очередь, аргументированно объяснили, что их вины нет, более того – сами несут потери. Редакция «Золотого рога» решила разобраться в ситуации.

«Истина где-то рядом» (с)

Некоторые средства массовой информации региона на днях разразились «сенсацией». Дескать, ответственные за состояния дорог Хабаровска организации, буквально «увязли в ценах на битум и после завершения сезона подсчитывают миллионные убытки». Масла в огонь подлила и администрация дальневосточной столицы, которая даже выпустила особый пресс-релиз. Виновными в таком положении дел дорожники назвали регионального производителя битума - Хабаровский НПЗ.

Владелец завода, Группа компаний ННК, оперативно прокомментировала информацию нашему обозревателю. Пазл упорно не складывался, пришлось углубиться в эту тему для поиска правды и ответов на извечные русские вопросы – «Кто виноват» и «Что делать».

Крик дорожной души

Вот что, к примеру, можно прочитать на хабаровских сайтах:

«В этом году в краевом центре по федеральной программе восстановлено рекордное количество дорог – девяносто пять километров. Однако проработав сезон без выходных по удлиненному графику, предприятия дорожно-строительной отрасли не заработали денег, а наоборот, ушли в минус. Одна из основных причин – беспредельный рост цен на битум. В апреле при заключении контрактов на ремонт дорог его стоимость составляла двадцать две тысячи за тонну. В июле за этот материал строителям пришлось платить уже двадцать пять тысяч пятьсот рублей, а в октябре цена уже зашкаливала за тридцать тысяч рублей за тонну».

Если цены растут – должны быть причины. Редакция не раз освещала ситуацию с ценами на нефтепродукты в регионе и рассматривала специфику их образования. Писали мы, в частности, и о динамике цен на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже, которые отражаются на стоимости всех нефтепродуктов. И битум не является исключением. Например, любопытные подробности можно прочитать в материале «ФАС отыгрывается на ВИНКах».

Итак, все дороги ведут почти в Рим – в Санкт-Петербург.

Мазутный след ведет в Питер

Рост котировок на мазут на Санкт-Петербургской бирже, который является товаром-конкурентом для битума и производится из того же сырья, составил 71% или 32 009 руб./т.

На наш запрос пресс-служба ННК предоставила следующую информацию: «Стоимость битума нефтяного складывается из стоимости материалов, используемых для его изготовления, а также издержек производства, сообщается в пресс-релизе. Сырьем для производства битума [нефтяного] является нефть. Стоимость нефти с октябрь 2017 по октябрь 2018 для Хабаровского НПЗ выросла на 50,11%, достигнув уровня 33 641 руб/т. За сопоставимый период цена битума, реализуемого предприятиями Группы компаний ННК потребителям региона, выросла только на 38 %, составив 30 500 руб./т.».

«Также следует обратить внимание на то, что рост цен на битум находится под надзором ФАС России. Предприятия Группы компаний ННК соблюдая требования регулятора рынка на систематической основе направляют все необходимые данные по изменению уровня цен на нефтепродукты» - сразу пояснили в компании: предполагаем, устав отвечать на однотипные обвинения во всех смертных грехах.

Стоит отметить, что по просьбе Правительства Хабаровского Края (официальное письмо есть в распоряжении редакции), Хабаровский НПЗ продолжил выпуск битума более запланированного, сезонного, периода, чтобы удовлетворить нужды дорожников – выполнить все намеченные работы до наступления зимы. Однако, судя по всему, никто не объяснил руководителям дорожно-строительных компаний, из чего складывается цена на так необходимый им материал.

Еще один интересный факт. Мощность битумной установки Хабаровского НПЗ составляет 26,5 тыс. т в месяц или 318 тыс. т в год. В то время как потребность региона в битуме составляет всего 40 тыс. т в год, что не позволяет использовать оборудование по максимуму. Из-за этого Группа компаний ННК ежегодно теряет порядка 190 млн

рублей, при этом неся на себе социальную нагрузку в плане обеспечения Дальнего Востока битумом!

Битум приносит убытки и производителю

Резюмируя, получаем следующее: частная компания, неся убытки, продолжает идти навстречу властям и местным дорожникам, показывая пример социально-ответственного поведения в регионе своего присутствия. При этом получает в свой адрес необоснованные обвинения, о благодарности речи тем более не идет.

Ситуация во всех смыслах более чем странная. Как говорил великий классик Лев Николаевич Толстой: «Если вы стали для кого-то плохим, значит вы делали для него слишком много хорошего…». Похоже, вся вышеуказанная история как раз об этом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.