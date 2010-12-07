Вокзал Хабаровска ждут перемены

Вокзальный комплекс Хабаровска (ст. «Хабаровск-1») ожидает масштабная реконструкция. Как стало известно «ЗР», Дирекция железнодорожных вокзалов (филиал РЖД) заказала ОАО «Дальгипротранс» разработку проектной и рабочей документации по реконструкции.

Стоимость работ составляет 67,719 млн рублей. Кроме того, акционеры «Дальгипротранса» на внеочередном собрании в конце ноября одобрили сделки с ОАО «РЖД» и его дочерними и зависимыми обществами, которые могут быть совершены в будущем. Предельная сумма, на которую могут быть совершены все возможные сделки, определена в 1,5 млрд руб.