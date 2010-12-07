Роуминг «Билайна» между Хабаровском и Владивостоком отменят

В конце ноября хабаровский филиал ОАО «Вымпел-Коммуникации» подвел итоги развития бизнес-сегмента вместе с представителями крупных корпоративных клиентов, пользующихся услугами «Билайна». За ужином.

В роли «солистов» выступали руководители филиала, рассказывая об итогах и планах по направлениям обслуживания корпоративных клиентов - а весь спектр услуг «Вымпелкома» сегодня доступен от Хабаровска, Ванино до Благовещенска. Особое внимание Дальневосточный филиал компании уделяет расширению зоны покрытия в Приморье.

Так, уже с 28 ноября услугами «Билайн» можно воспользоваться во всех районных центрах Приморья. В ближайших планах - обеспечить покрытие связи на всех участках трассы М60, а в дальнейшем отменить роуминг при перемещениях между Хабаровским краем и Приморьем.