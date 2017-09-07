В Хабаровском крае инвестор создает крупнейший лесоперерабатывающий центр

Сырьем для производства пеллет станут отходы деревопереработки двух заводов

Компания «РФП «Древесные гранулы» получила статус резидента ТОР «Комсомольск» в рамках ВЭФ-2017. Соответствующее соглашение подписали Президент Холдинга RFP Константин Лашкевич и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Инвестор намерен организовать производство топливных гранул (пеллет) в ТОР «Комсомольск» Хабаровского края. Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит порядка 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 50 новых рабочих мест в регионе.

По словам Президента Холдинга RFP Константина Лашкевича: «Наличие древесных отходов, не востребованность в регионе неделовой древесины, а также благоприятные условия растущего спроса на биосырье для целей энергетики в Японии и Южной Корее создали условия для развития в рамках РФП самостоятельного направления бизнеса – РФП «Древесные гранулы». Статус резидента позволит сократить сроки окупаемости проекта и привлечь возвратное финансирование для его реализации».

Предпосылкой для создания производства топливных гранул послужила необходимость утилизации отходов, получаемых при переработке древесины (шпон, пиломатериалы), а также растущий рынок сбыта близлежащих стран АТР.

Площадкой для строительства пеллетного завода станет территория бывшего завода ФГУП «ПО Амурмаш» в городе Амурск Хабаровского края. Площадка обеспечена собственной инфраструктурой и удобной логистикой. Строительство завода планируется завершить до конца 2018 года. Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года. Производственная мощность завода составит 90 тысяч тонн с возможностью быстрого наращивания мощности до 135 тысяч тонн в год.

Сырьем для производства пеллет станут отходы деревопереработки двух заводов, построенных в рамках реализации первых этапов Концепции по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины – заводы по производству шпона и пиломатериалов.

Управляющая компания Russia Forest Groups (RFP Groups) - крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока - совместно с «Амурской лесопромышленной компанией» и «Амурским промышленным центром» реализует стратегический проект по строительству производственных мощностей «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины». Проект станет крупнейшим на Дальнем Востоке лесоперерабатывающим центром. В сентябре 2009 года данный проект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. С 2015 года является резидентом ТОР «Комсомольская».

«Компания приступает к реализации третьего инвестиционного проекта на территории опережающего развития макрорегиона. Инвестор – надежная и ответственная компания. Нет сомнений в успешной реализации проекта», - говорит генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев поблагодарил участников церемонии подписания, отметив: «Для нас большая честь принимать на ВЭФ более пяти тысяч гостей из 61 страны мира. Мы собираемся на Форуме для совместной работы, для того, чтобы на Дальнем Востоке возникали новые предприятия и лучше жили люди. Правительство Российской Федерации предпримет все усилия, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке состоялся и был успешным, - заверил Юрий Петрович.

ТОР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства РФ №628 от 25 июня 2015 года. ТОР включает площадки «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». В настоящее время на территории ТОР Комсомольск резиденты реализуют инвестиционные проекты в сфере лесной промышленности. Общий объем капиталовложений по данным проектам составляет более 8 млрд рублей.

Журнал "Дальневосточный капитал".