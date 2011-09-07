Китайские рабочие ценятся больше таджиков

Число иностранных работников на территории Хабаровского края за последний год увеличилось на 16,9%. Особое внимание сотрудники миграционной службы уделяют таджикским и киргизским гражданам, количество которых с 2007 года выросло в 4 раза.

Об этом в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка при губернаторе Хабаровского края сообщил начальник краевого Управления федеральной миграционной службы Андрей БАРАХТИН. По его словам, тенденцией текущего года является усиленный приток рабочей силы из стран СНГ, при этом количество китайских работников в целом остается «на прежнем уровне, хотя понемногу снижается». Интересно, что в ряде строительных организаций края к данному явлению относятся с настороженностью.

- Практически все работники, приезжающие из КНР, обладают хорошим опытом, среди них много профессионалов, чего нельзя сказать о рабочей силе из стран Средней Азии, - рассказал «ЗР» директор ООО «Альянс Стройиндустрия» Юрий ШИНК. – Что касается криминального элемента, то здесь разницы нет никакой – и китайцы, и таджики в большинстве случаев одинаково дорожат своей работой в РФ и не нарушают законы.

В этом году квота на привлечение иностранной рабочей силы на территорию Хабаровского края составила более 18837 человек. В настоящее время она освоена на 45%. По словам Андрея Барахтина, иностранные работники по-прежнему привлекаются практически во все сферы деятельности, но прежде всего в строительство и лесозаготовку. Количество торговых агентов за последние два года сократилось втрое.

- В крае существует около 16 тыс. свободных вакансий. И есть безработные, которые не хотят эти вакансии занимать. Поэтому край нуждается в иностранной рабочей силе, - считает Андрей Барахтин.

Однако довольно острой остается проблема нарушения миграционного законодательства. По словам губернатора края Вячеслава ШПОРТА, число иностранных граждан растет непропорционально налоговым отчислениям. В то же время, как сообщил Андрей Барахтин, за счет взыскания штрафов миграционная служба ежегодно пополняет краевой бюджет на 60-65 млн рублей. За 8 месяцев 2011 года было выявлено около 6 тыс. нарушителей, что на 1,2% больше, чем в 2010 году. Все эти граждане когда-то въехали на территорию края легально, но со временем, в силу тех или иных причин, нарушили миграционное законодательство.

Мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ, в свою очередь, подчеркнул, что больше всего таких нарушений приходится на сферы торговли и общественного питания. По мнению участников совещания, источником данной проблемы является «брешь» в законодательстве.

- Существуют фирмы-однодневки, посредством которых иностранные граждане въезжают в край под видом ознакомления с рынками, заключения коммерческих договоров и т.п. В действительности, такие фирмы просто оформляют иностранцам разрешение на въезд, получают деньги и благополучно об этих иностранцах забывают, не неся никакой ответственности. А иностранные граждане, предоставленные сами себе, устраиваются на работу и автоматически становятся нелегалами, - пояснил Андрей Барахтин. – Необходимо внести поправки в закон, чтобы четко обозначить уровень ответственности приглашающих и принимающих сторон.

Обострилась в этом году и ситуация с нелегальной миграцией. По словам замначальника Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Хабаровскому краю и ЕАО Сергея ВАГУРИНА, в 2011 году на границе не пропустили 42 человека, в то время как за весь 2010 год – почти вдвое меньше. Такие показатели, считает он, указывают на увеличение количества нелегалов, а не на более качественную работу пограничников.

Коснулись участники совещания и проблемы преступности в топливно-энергетическом комплексе. В этом году резко возросли масштабы краж электрооборудования с подстанций. Ущерб, нанесенный любителями цветного металла, оценивается в 7 млн рублей, а раскрываемость таких преступлений практически нулевая. Но особенно остро перед краевыми и муниципальными властями стоит проблема хищения нефтепродуктов.

Подобную проблему озвучил в режиме видеосвязи глава Ванинского муниципального района Николай ОЖАРОВСКИЙ. По его словам, на территории района резко участились факты хищения топлива с предприятий ДВЖД. «Нефтепродукты незаконно уходят в сторону Комсомольска, причем большими масштабами – уже не в бочках, а в цистернах», - сообщил он.