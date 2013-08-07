Амурский ГМК подтянул показатели "Полиметалла"

В первом полугодии общее производство в ОАО «Полиметалл» выросло на 11% по сравнению с первым полугодием 2012 года и составило 559 тыс. унций приведенного золота за счет вклада Амурского ГМК и начала сезонных поставок концентрата с Албазино покупателям. Производство во II квартале достигло рекордной отметки в 323 тыс. унций приведенного золота, что на 9% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба компании, достичь результатов удалось за счет реализации корректирующих мер на Амурском ГМК, осуществляющихся в соответствии с графиком. Длительная остановка комбината для проведения ремонтных работ успешно завершилась в начале июля. В настоящее время суточная производительность по концентрату составляет 85-90% от проектной, извлечение в июле в среднем составляло 86-88%. В апреле была запущена обогатительная фабрика на Майском месторождении. Процесс ее выхода на полную мощность идет в соответствии с планом, достижение проектных показателей запланировано на октябрь. Поставки концентрата покупателям начнутся в первых числах августа. Компания подтверждает план по производству 1,2 млн унций приведенного золота в 2013 году. Во втором полугодии ожидается дальнейшее увеличение производства за счет начала продаж концентрата с Майского.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.