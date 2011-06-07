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Хабречторгпорт заработал на дивиденды

07 Июня 2011, 16:04 | Хабаровск

ОАО «Хабаровский речной торговый порт» («Хабречторгпорт») по итогам 2010 года получило 25,1 млн рублей чистой прибыли, что позволило акционерам принять решение о выплате дивидендов из расчета 20,31 рубля на одну акцию номиналом 1 рубль (годом ранее размер дивидендов составил 25,35 рубля на акцию). Гендиректором порта на очередной срок избран Юрий ОБУХОВ.

За навигацию 2010 года было перевезено 1,645 млн тонн грузов, что на 48,6% меньше, чем в 2009 году. Снижение объемов перевозок грузов в порту объясняют отсутствием заявок потребителей на добычу и поставку нерудных строительных материалов (НСМ - песок, щебень и гравий) строительными организациями региона (основными потребителями остаются ФГУП УСС «Дальспецстрой», ООО «Дальстройторг», ООО «Геотекс» и др.), а также сложностью ценовой конкуренции с береговыми карьерами. На фоне сокращения заявок на поставку НСМ, для порта приоритетным направлением стали перевозки экспортного круглого леса из пунктов Нижнего Амура в порты КНР, для чего в том числе были арендованы три баржи в Амурском пароходстве.

Также в навигацию 2010 года была получена лицензия для перевозки пассажиров и с 23 сентября был включен в график движения пассажирских судов на линии Хабаровск-Фуюань(КНР)-Хабаровск пассажирский теплоход «Алмаз».

Досье "ЗР"

Хабаровский речной торговый порт специализируется на обеспечении погрузочно-разгрузочных работ и перевозок грузов водным транспортом на реке Амур. Уставный капитал АО составляет 55,674 млн рублей, он разделен на 55,674 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 25,5% акций принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, 10,04% - ООО «Амсунгтранс» (Еврейская АО), ЗАО «ТПК Форт-Россо» (Камчатский край) - 8,33%, ООО «Бриз» (Хабаровск) - 7,3%.

Автор: Олег Клименко
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