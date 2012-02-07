Дальневосточные границы на новом замке

Почти 27% средств федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)», общий объем бюджетного финансирования которой составит 134 млрд рублей, могут быть направлены на обустройство пунктов пропуска на Дальнем Востоке страны. С таким заявлением выступил в Хабаровске руководитель Федерального агентства по обустройству Госграницы РФ - Дмитрий БЕЗДЕЛОВ.

В частности, из 5 включенных в проект документа железнодорожных пунктов пропуска, 2 находятся на Дальнем Востоке – Нижнеленинское в Еврейской автономной области и Пограничный в Приморском крае. Пока же из 49 действующих в России переходов данной специализации на Дальнем Востоке работает только Пограничный – Суйфэньхэ. Впрочем, к нему уже в этом году должен добавиться переход Камышовая – Хуньчунь, расположенный в Хасанском районе Приморья. Как рассказал «ЗР» руководитель Дальневосточного теруправления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН, в 2012 году РЖД проведут капитальный ремонт пути Махалино - Камышовая - Хуньчунь, 20-километровый участок которого ранее принадлежал ОАО «Золотое звено». Пропускная способность перехода составит 2-3 млн тонн грузов в год, ожидается, что основной экспортной специализацией объекта станет поставка угля.

Досье «ЗР»

«ОАО «Золотое звено» было создано в июне 1992 года. В его собственности находился приграничный участок железной дороги длиной 20,3 км и железнодорожная станция Камышовая. Владельцы ОАО много конфликтовали в судебных инстанциях с РЖД, без инфраструктуры которых заржавеет любое отдельное звено, даже «золотое». В 2004 году погранпереход был закрыт, в 2010 году компания объявлена банкротом, летом 2011 года в права владения принадлежавшей ОАО инфраструктурой вступили РЖД».

В 2013 году в Хабаровске должен появиться новый речной пункт пропуска. Он заменит действующий переход «Речной вокзал», к которому накопилась масса претензий как от людей, пересекающих границу по направлению Хабаровск – Фуюань и обратно, так и от таможенных служб, не имеющих возможности на современном уровне обслуживать потоки ввиду отсутствия нормальных условий работы. Интересно, что с просьбой построить новый пункт пропуска взамен устаревшего в правительство РФ обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Краю пошли навстречу, включили в госпрограмму новый объект, попросив предоставить под него землю. Проектирование было запланировано на 2012 год, строительство – на 2013-й. Сроки, по заверению Виктора Елютина, могли быть и ускорены. Однако регион в течение 2-х лет не мог найти соответствующий участок земли в Хабаровске. Только 31 января на совещании в Росгранице, как говорят, волевым решением лично губернатора края буквально в последние часы перед тем, как руководство Росграницы направит средства на другой объект, был выделен участок у строящегося ледового стадиона на перекрестке улиц Павла Морозова и Индустриальной. Нельзя не отметить, что радость жителей и предпринимателей от открытия современного грузо-пассажирского перехода может быть значительно омрачена ограниченностью транспортных подходов к нему. Дело в том, что улица Павла Морозова находится между двумя большими микрорайонами – Флегонтова и Строитель с общей численностью населения около 80 тыс. человек, и уже сейчас, когда строительство еще не завершено, ее 4 полосы (по 2 в каждую сторону) испытывают значительные перегрузки, особенно в часы пик. При этом утвержденных планов модернизации дороги нет.

Непросто складывается решение вопроса по созданию пункта пропуска на острове Большом Уссурийском. Этого объекта пока нет в программе обустройства Госграницы на 2012 - 2020 годы, при этом мост, соединяющий российскую часть острова с материком, планируется сдать в 2013 году, а проект «Один остров – две страны», предполагающий совместное использование его Россией и Китаем, должен в полную силу заработать уже в 2016 году. По имеющейся информации «ЗР», заинтересованные российские ведомства, согласующие этот вопрос, до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу того, каким должен быть этот пункт пропуска – пассажирским или грузопассажирским.

Затягиваются и сроки сдачи некоторых пунктов пропуска, предназначенных для приема гостей саммита АТЭС во Владивостоке. Эту ситуацию Дмитрий Безделов прокомментировал образно: сначала шьют пиджак, а затем пришивают пуговицы, но не наоборот. По его словам, в аэропорту Владивостока Кневичи, например, идет возведение нового аэровокзального комплекса, где есть вопросы по сроками строительства. И пункт пропуска не может быть построен раньше основного здания – нет вокзала, нет пограничного перехода. Обустройство воздушного пункта пропуска Хабаровск (Новый) затягивался из-за задержки с выделением помещений для установки нового оборудования. Теперь проблема закрыта. Глава Росграницы уверяет, что в ближайшее время ведомственные структуры оснастят площади новым оборудованием и через 3,5-4 месяца обновленный таможенный переход выйдет на нормальный режим работы. А за 1,5-2 месяца до начала саммита заработают в полном объеме все, задействованные в его проведении пункты пропуска.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог Хабаровск».