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Хабаровский бизнес-инкубатор для молодых объявил новый набор

07 Февраля 2012, 17:42 | Хабаровск

Молодежный студенческий бизнес-инкубатор, открывшийся год назад в Хабаровске при ДВГУПС, завершил подготовку четырех проектов и объявил новый конкурсный набор. Как выяснил «ЗР», большинство потенциальных предпринимателей в целом остались удовлетворены работой инкубатора, хотя изначально ожидали от него большего.

В начале 2011 года молодежный студенческий бизнес-инкубатор (МСБИ), функционирующий на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, по результатам конкурсного отбора принял под свое крыло 10 лучших проектов из 18 заявок - преимущественно, технической и инновационной направленности.

- С февраля по июль резиденты бизнес-инкубатора прошли обучение по программе «Начинающий предприниматель», «Основы маркетинга», «Защита промышленной и интеллектуальной собственности, авторских прав и охраны коммерческой тайны», узнали о налогообложении, кредитовании, инвестициях и других аспектах инновационного предпринимательства, - рассказала директор МСБИ Светлана СМАЛЮГА. – Было оказано содействие в написании бизнес-планов, помощь в подготовке заявок для участия в инновационных конкурсах.

По решению экспертной комиссии, договора на пребывание в МСБИ были пролонгированы на 2012 год с шестью проектами: «Бюро туризма и экскурсий «Альма-тур», «Компания по производству измерительного и лабораторного оборудования», «Первый Дальневосточный информационно-логистический портал», «Организация производства приборов для измерения наночастиц», «Мониторинг технических объектов и систем» и «Внедрение систем пожаротушения».

В числе завершенных и готовых к реализации бизнес-проектов по итогам года оказались «Аутсорсинговая фирма по экологическому сопровождению проектов «Техносфера», «Бухгалтерский аутсорсинг», «Экономическое и маркетинговое сопровождение проектов», а также проект внедренческого центра «Волоконно-оптические сети передачи данных». Некоторым из этих проектов были даны особые рекомендации.

Согласно «Положению о Молодежном бизнес-инкубаторе» задачей МСБИ является поддержка молодежной предпринимательской инициативы на ранней стадии путем предоставления комплекса необходимых ресурсов и услуг.

- Но надо понимать, что мы не даем деньги на первоначальный капитал. На «нулевой» бизнес никакой банк не предоставит кредит. Исключение - венчурные инвесторы, но и те обычно поддерживают не проект, а личность, - считает Светлана Смалюга. – Другими словами, бизнес-инкубатор – это не бесплатный офис с компьютерами на первое время, а скорее учебный класс. Класс, после которого бизнес-проекты начинают самостоятельную жизнь.

Впрочем, исходя из отзывов самих участников МСБИ, с «комплексом необходимых ресурсов» некоторые резиденты связывали свои надежды получить именно финансовую поддержку.

- На мой взгляд, данный бизнес-инкубатор был сформирован прежде всего для повышения статуса университета. Да, лекции по бизнес-планированию были действительно интересными и полезными, но очень жаль, что инкубатор не предоставляет и материальную поддержку, имеющую огромное значение при развитии и реализации проекта, - считает преподаватель кафедры телекоммуникаций ДВГУПС, участник проекта внедренческого центра «Волоконно-оптические сети передачи данных» Алексей ИЗОТОВ.

По мнению преподавателя кафедры оптических систем связи ДВГУПС и участника бизнес-проекта «Организация производства приборов для измерения наночастиц» Ивана ДОРОНИНА, молодежный бизнес-инкубатор дает достаточно серьезную теоретическую базу студентам и аспирантам, познающим азы предпринимательской деятельности. Такой уровень поддержки, считает он, вполне соответствовал и первоначальным ожиданиям.

- В рамках бизнес-инкубатора можно действительно узнать очень много полезной информации, необходимой в дальнейшем для эффективного ведения бизнеса. С другой стороны, объективно оценить качество подготовки начинающих предпринимателей довольно сложно, т. к. мне просто не с чем сравнивать, - рассказал Иван Доронин. – Отмечу также, что в МСБИ нас постоянно информируют о различных конкурсах, направленных на дальнейшее привлечение инвестиций. Однако, несмотря на то что в 2011 году наш проект принял участие в 5-6 конкурсах и выиграл два гранта, сумма полученных средств была настолько мала, что ее хватило только на завершение создания технического образца нашего изобретения. Для начала массового производства требуются очень серьезные инвестиции, но инкубатор, к сожалению, не открывает особо широких возможностей по их привлечению.

Говоря о перспективах своего бизнес-проекта, Иван Доронин отметил, что приборы по измерению наночастиц востребованы сегодня в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, лакокрасочной промышленности, а также в сфере экологического мониторинга. При этом, в отличие от иностранных аналогов, данное приспособление будет значительно дешевле, а значит, востребовано на российском рынке.

Начало нового конкурсного набора четырех бизнес-проектов руководство МСБИ объявило 31 января 2012 года, заявки будут приниматься до конца февраля.

- На мой взгляд, количество кандидатур по итогам нового конкурса останется на прежнем уровне, - отметила Светлана Смалюга. – В связи с этим планов и необходимости расширения бизнес-инкубатора пока нет. Сегодня МСБИ может сопровождать до 10 проектов одновременно, и этого вполне достаточно.

Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог Хабаровск».

Автор: Глеб Аленишко
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