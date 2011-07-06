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Томатные войны
Стоит напомнить, что в июле 2009 года холдингом было принято решение о продаже англо-голландскому концерну Uniliver части бизнеса, а именно завода компании в г. Санкт-Петербург и права на производство всей кетчупно-соусной продукции под брендом «Балтимор».
- Несмотря на то, что кетчуп «Балтимор» всегда считался «визитной карточкой» компании, данное решение, на наш взгляд, было разумным и необходимым, т.к. позволило нам оптимизировать свою деятельность в период кризиса и привлечь средства, чтобы развивать другие направления, такие как изготовление маринадов, овощных соков и других консерваций, - рассказала «ЗР» Ксения КОЛЕСНИКОВА, и.о. коммерческого директора компании ООО «Балтимор-Амур».
Важно, что возобновление производства не сопряжено с обратным выкупом бренда «Балтимор» - кетчуп, изготовленный на заводах в Хабаровске и Краснодаре, будет поступать на прилавки под торговой маркой «Краснодарье». По словам Ксении Колесниковой, консервации этой марки уже на протяжении нескольких лет хорошо знакомы российскому потребителю и пользуются высоким спросом.
- Конкуренция в сегменте маринадов, консерваций, кетчупов и т.п. с каждым годом растет, но на дальневосточном рынке нашим главным конкурентным преимуществом остается то, что мы являемся местным производителем, - говорит Ксения Колесникова. - Это позволяет не только обеспечивать более низкую конечную стоимость товаров, но и оперативно подстраивать производственные мощности под уровень спроса, контролировать условия хранения нашей продукции в торговых точках, быстро решать любые проблемные вопросы, связанные с качеством товара.
Следует отметить, что возобновление производства кетчупов и томатной пасты приведет к усилению и без того ожесточенной борьбы за сырье. Его нехватка, по мнению Ксении Колесниковой, на сегодняшний день представляет одну из самых больших проблем, с которой холдинг сталкивается уже на протяжении нескольких лет. Как считают эксперты, потребность мирового рынка в помидорах за последние годы выросла на треть, в то время как предложение, наоборот, снизилось. Причем дефицит плодов уже привел к росту цен - в отдельных регионах они подорожали в два раза.
Основным мировым экспортером томатной пасты - около 50% - является, безусловно, Китай. Второе место делят Иран и Турция. Что касается США, то их огромных производственных мощностей едва хватает на восполнение нужд внутреннего рынка. Интересно, что наибольшим спросом у производителей кетчупов пользуется сегодня именно китайская продукция. Как считает Ксения Колесникова, КНР обладает самыми современными технологиями и большим опытом по выращиванию томатов и, самое главное, качественной консервации томатной пасты. При этом себестоимость готового продукта остается примерно на 30% ниже, чем в других странах. Китайский демпинг даже привел к банкротству ряда итальянских и испанских производителей.
- Китайцы очень любят долгосрочные контракты на поставку крупных партий овощей, - говорит Ксения Колесникова. - Учитывая этот момент, возобновление производства кетчупов на заводе «Балтимор-Амур» абсолютно целесообразно, поскольку потребует увеличения объемов поставок томатной пасты. А в конкурентной борьбе за сырье выигрывает тот, кто берет много, на постоянной основе и по более низкой цене.
Что же касается доли российского производства, то на нее приходится менее 1% мировых объемов. При этом на Дальний Восток отечественные производители томатной пасты и кетчупов надеются меньше всего.
- Несмотря на то, что на ДВ есть регионы, считающиеся аграрными, к сожалению, никто не производит здесь томаты, огурцы или фасоль в масштабах, необходимых для наших производственных нужд, - говорит Ксения Колесникова. - Этот сегмент сельского хозяйства у нас практически не развит, поэтому мы просто не имеем возможности работать с местными поставщиками. В то же время, самостоятельное выращивание овощей для нужд производства было бы сопряжено для нас с большими и неоправданными рисками.
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