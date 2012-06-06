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Аэропорт Хабаровск признан «Динамично развивающимся аэропортом»
Аэропорт Хабаровск (Новый) признан победителем ежегодного конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» по итогам работы за 2011 год в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». 29 мая в Москве главе представительства ОАО «Хабаровский аэропорт» Сергею ПОЛОЗКОВУ был вручён кубок и почетная грамота ассоциации «Аэропорт».
Получение престижной награды является признанием ярких достижений предприятия за прошедший год. Ранее ОАО «Хабаровский аэропорт» уже неоднократно получало высокую оценку своей деятельности на региональном, федеральном и международном уровнях. Так, по итогам 2009 и 2010 годов ОАО «Хабаровский аэропорт» дважды признавалось победителем в конкурсе «Лучший аэропорт года стран СНГ». В апреле 2012 года ОАО «Хабаровский аэропорт» отмечено почетным призом «За экономическое развитие и установление деловых связей с корейским бизнесом» премии «RUSSIA-KOREA BUSINESS AWARDS».
«Золотой Рог».
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