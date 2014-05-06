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"Майнекс-ДВ" cобирается во Владивосток
Участники форума «Майнекс-Дальний Восток» отдали предпочтение Приморью как месту следующего сбора
Форум «Майнекс» давно и широко известен в деловых кругах и государственных структурах как крупное независимое объединение профессионалов горно-геологической отрасли. Раз в два года он проводится в Хабаровске. Но в промежутках - собирает участников в разных субъектах Дальнего Востока. В последние годы даже наметилось некое соперничество среди регионов за проведение «Майнекса» на своей территории. Не исключено, что в следующем году мы впервые увидим его во Владивостоке.
Погоня за золотом
В 2013 году, по данным Департамента по недропользованию по ДФО (Дальнедра), представленным на «Майнексе» заместителем руководителя ведомства Валерием ВОЛОГИНЫМ, округ добыл 134,2 тонны золота, 31,4 млн тонн угля, в том числе 18,4 млн тонн каменного, 4,1 тонны платины, 136 млн карат алмазов. Существенным достижением года стал прирост запасов золота на целом ряде месторождений, обеспечивший хороший задел для роста добычи драгметаллов в будущем. По мнению председателя оргкомитета «Майнекс- ДВ», члена совета Союза золотопромышленников России Михаила ЛЕСКОВА, к 2018 году Дальневосточный регион совместно с Забайкальем способны нарастить добычу золота в 1,6 раза и довести ее до 180 тонн.
- В 2013 году золотодобыча выросла в регионе на 13%, в том числе как добыча из первичных источников, так и попутная, - отметил Михаил Лесков, давая итоговую оценку отрасли. - И что необычно для периодов спада цен - возросла доля металла, полученного путем переработки лома драгметаллов.
Вместе с тем уровень финансирования геологоразведочных работ свидетельствовал о снижении активности в отрасли. Отмечены продажи части месторождений, сокращение капитальных затрат, персонала, административных расходов, приостанавливалась работа на низкорентабельных месторождениях и замедлился ввод в строй новых. Во многих компаниях идет реформирование геологических служб, а где-то они полностью ликвидированы. Отрасль таким образом реагировала на снижение цены на золото, которая обвалилась прошлой весной после многолетнего непрерывного роста. И пока не до конца понятно, временное это явление или новый нисходящий тренд.
- В прошлом году росла доля добычи крупных компаний, доля мелких - снижалась, - продолжил эксперт. - Это тренд мировой, однако у нас он сопровождался физическим уходом с рынка мелких компаний, сокращением не только доли их добычи, но и физического количества таких компаний. В целом, это негативно для отрасли и может иметь долгосрочные последствия, так как небольшие предприятия на нашей обширной территории играют своего рода роль кровеносной системы, облегчая жизнь геологоразведочным и крупным добывающим компаниям.
Однако государство, похоже, по-своему отреагирует на эту ситуацию. Вместо ожидаемого послабления в лицензировании недр, политика реформируемых Роснедр будет направлена на ужесточение контроля за действующими лицензиями, прокомментировал планы ведомства Валерий Вологин, следствием чего может стать отзыв лицензий у целого ряда небольших компаний, в том числе и в Приморском крае.
Приморье не готово к созданию горнодобывающего кластера
Заглядывая в будущее освоения минеральной базы ДФО, участники форума обсудили общие сдерживающие ее развитие факторы. За последний год они практически не изменились. Это, по-прежнему, отсутствие поискового задела для открытия новых месторождений, недостаток инвестиций в геологоразведку и отсутствие инфраструктуры.
Вновь речь шла о применении кластерного подхода, как наиболее перспективного для выживания предприятий. По мнению заместителя генерального директора ОАО «Росгеология» Романа МУРЗИНА, предпочтение необходимо отдавать кластерам, попадающим в зону строительства транспортных и энергетических систем, более удаленные территории оставляя на более долгосрочную перспективу.
По словам сотрудника Института горного дела ДВО РАН Виктора КРЮКОВА, высокая готовность к кластеризации отрасли отмечена в таких субъектах ДФО, как Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область и Еврейская АО. Средняя - у Приморского и Камчатского краев.
Геологов и горняков готовить некому
Не обошли участники Майнекс-ДВ вниманием и кадровый вопрос. Проблема кадрового голода обсуждается практически ежегодно, но со временем ее острота не только не снижается, она растет. Настораживает то, что все меньше вузов стали готовить специалистов горного дела, отмечали участники форума. Дальневосточный федеральный университет, как ни странно, прекратил набор профильных студентов. А ближайший вуз, где еще можно получить специальность геолога, находится в Сибири.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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