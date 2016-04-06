Власти изучат возможность создания рыбного порта в рамках ТОР "Комсомольск"

Правительство Хабаровского края прорабатывает возможность создания специализированного порта по перевалке рыбы в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Рыбоперерабатывающие предприятия активно вкладывают в отрасль, и сегодня у нас есть в Комсомольске-на-Амуре все необходимые механизмы по поддержке инвесторов. Там можно создать хорошую логистическую площадку для наших компаний. Надо посмотреть, возможно ли выделить место для рыбопереработчиков в рамках ТОР», - цитирует пресс-служба слова губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.

Отмечается, что вопрос создания рыбного порта поручено проработать министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики. «Сейчас доставка улова из районов промысла идет по Амуру и стоит очень дорого. В порту продукция могла бы складироваться, замораживаться и далее перегружаться в вагоны или автомобильные фуры и направляться потребителям», - приводятся в сообщении слова главы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александра ПОЗДНЯКОВА.

Досье "Золотого Рога": ТОР «Комсомольск» расположена в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурска, состоит из трех площадок, заявленный объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Среди резидентов есть одна компания, связанная с рыбной промышленностью, - ООО «Торговый дом «Юкон». Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации рыбоперерабатывающего производства на площадке «Амурлитмаш». Вложения в проект составят около 100 млн рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.