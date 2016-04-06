Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти изучат возможность создания рыбного порта в рамках ТОР "Комсомольск"
Правительство Хабаровского края прорабатывает возможность создания специализированного порта по перевалке рыбы в рамках территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
«Рыбоперерабатывающие предприятия активно вкладывают в отрасль, и сегодня у нас есть в Комсомольске-на-Амуре все необходимые механизмы по поддержке инвесторов. Там можно создать хорошую логистическую площадку для наших компаний. Надо посмотреть, возможно ли выделить место для рыбопереработчиков в рамках ТОР», - цитирует пресс-служба слова губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА.
Отмечается, что вопрос создания рыбного порта поручено проработать министерству инвестиционной и земельно-имущественной политики. «Сейчас доставка улова из районов промысла идет по Амуру и стоит очень дорого. В порту продукция могла бы складироваться, замораживаться и далее перегружаться в вагоны или автомобильные фуры и направляться потребителям», - приводятся в сообщении слова главы Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александра ПОЗДНЯКОВА.
Досье "Золотого Рога": ТОР «Комсомольск» расположена в чертах городов Комсомольска-на-Амуре и Амурска, состоит из трех площадок, заявленный объем инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Среди резидентов есть одна компания, связанная с рыбной промышленностью, - ООО «Торговый дом «Юкон». Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации рыбоперерабатывающего производства на площадке «Амурлитмаш». Вложения в проект составят около 100 млн рублей.
Новости тематики
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Чистая прибыль АО "Хабаровский аэропорт" за 2017 год составила 1 млрд 235,5 млн рублей
- Разработан проект по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
- В Хабаровском крае создали "Дальневосточную слободу"
- В Хабаровске начал проверку фактов невыплаты зарплаты в санатории "Уссури"
Новости раздела
- Бизнес-окно в АТР
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Аэропорт Хабаровск (Новый) за полгода принял 946,2 тысячи пассажиров
- В Хабаровске увеличился спрос на подержанные авто стоимостью до полумиллиона рублей
- Мэрия Хабаровска ищет 1,2 млрд рублей, чтобы "привязать" город к объездной дороге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах