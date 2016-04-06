Рыбодобывающий флот Хабаровского края за пять лет сократился на 13 судов

Рыбаки Хабаровского края за последние 5 лет приобрели 24 промысловых судна, при этом 37 судов за тот же период были списаны из-за технического износа, в итоге рыболовецкий флот региона с 2011 года сократился на 13 единиц, сообщил министр природных ресурсов края Александр ЕРМОЛИН на заседании совета по морской деятельности.

«Основной проблемой для рыбаков Дальневосточного региона является обновление рыбодобывающего флота, износ которого составляет уже более 80%. Сегодня этот вопрос решается за счет покупки зарубежных судов после ремонта и модернизации в Корее или Китае», - сказал Ермолин, слова которого приводит «Интерфакс - Дальний Восток».

По его словам, в настоящее время рыбопромысловый флот края насчитывает 81 судно для прибрежного и океанического промысла.

«Имеющийся флот не в полной мере обеспечивает освоение выделенных квот, особенно это касается сельди тихоокеанской», - отметил министр.

Он добавил, что потребность рыболовецких предприятий Хабаровского края в ближайшие годы составляет как минимум шесть крупнотоннажных, восемь среднетоннажных и два малотоннажных судна. Девять предприятий уже представили заявки в Минпромторг.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, в сводном плане по размещению заказов на строительство судов, разработанном Министерством промышленности и торговли РФ, значится создание 37 единиц на Хабаровском судостроительном заводе, 16-ти - на Амурском судостроительном заводе.

Однако, как отметил министр промышленности и транспорта края Сергей ИВАШКИН, рыбодобывающие предприятия не заинтересованы в строительстве судов на российских верфях.

«От обновления флота в России предприятия останавливают необходимость крупных капиталовложений (ориентировочная стоимость судна - от $12 до 18 млн), длительные сроки строительства (до 3 лет), что исключает возможность компенсировать затраты, высокие процентные ставки и короткие сроки кредитов. Также нет проектов современных судов», - сказал Сергей Ивашкин.

Как отметила председатель совета директоров ООО «Востокинвест» Ольга БУЛКОВА, предполагаемое в 2018 году выделение до 20% квот на добычу биоресурсов при условии закупки судов, построенных на российских верфях, - это «большое подспорье для всех предприятий рыбной отрасли, но уже сейчас видно, что возможности судостроения не позволят возвести необходимое количество судов».

Ольга Булкова предложила разработать госпрограмму, предусматривающую кредитование рыбодобывающих предприятий на срок до 10 лет, выделить субсидии судостроительным и судоремонтным предприятиям, отменить НДС для них, снизить таможенные пошлины на не производимые России оборудование и комплектующие.

Председатель комитета рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона Сергей Рябченко сообщил, что рыбохозяйственный комплекс Хабаровского края в первом квартале 2016 года добыл на 10% больше морских биоресурсов, чем за аналогичный период прошлого года.

«Первый квартал 2016 года дал нам очень неплохие итоги. Рыбаками края выловлено 114 тыс. тонн биоресурсов, это плюс 10% к результатам аналогичного периода 2015 года. Произведено 9,5 тыс. тонн рыбопродукции - 3% к уровню прошлого года», - приводит слова чиновника ТАСС.

Глава комитета отметил, что опережающими темпами идет рост доли продукции высокой степени переработки (до 70%). «А это филе, фарши и другая пользующаяся спросом у населения продукция из рыбы. Ее производство в первом квартале 2016 года увеличилось уже на 11%», - добавил он.

Прогноз по вылову на 2016 год - 340 тысяч тонн. «До того, как президент России поставил задачу «накормить» собственной рыбой россиян, в крае соотношение экспорта и поставок на внутренний рынок было 62% к 38%, а по итогам 2015 года - 49% к 51%. У нас на экспорт уходит только 1 тыс. тонн лосося при вылове за 60 тыс. тонн», - сообщил Рябченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.