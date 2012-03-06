КнААПО строит новый гальванический цех

На КнААПО состоялась церемония закладки первого камня в основание строительства гальванического цеха.

Проект «Реконструкция гальванического производства и центральной заводской лаборатории» реализуется на КнААПО в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации с 2011 по 2020 годы». Его стоимость 3,665 млрд рублей.

Площадь производственного помещения, в котором детали самолетов будут покрывать тонким слоем металла путем электролиза, составит 16,2 тыс. квадратных метров. Процесс полностью автоматизируют. Программное управление энергопотреблением позволит ежегодно экономить до 30% энергоресурсов, снизит водопотребление более чем в 36 раз, уменьшит уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.

«Золотой Рог».