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Хабаровский «орел» оказался не белым
06 Марта 2012, 17:25 | Хабаровск
Хабаровское УФАС России наказало ООО «Хабспиртпром» штрафом в 100 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака водки «Белый Орел».
Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление поступило заявление ООО «Белый Орел» на действия по введению в оборот на территории РФ водки «Белый Орел», имеющей сходство до степени смешения с товарным знаком ООО «Белый Орел».
Экспертиза патентного поверенного подтвердила степень сходства этикеток водки. ООО «Хабспиртпром», не согласившись с таким решением, обжаловало постановление в суде. Но первая и вторая инстанции судебной системы признали правомерность решения антимонопольного органа.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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