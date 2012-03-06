Хабаровский «орел» оказался не белым

Хабаровское УФАС России наказало ООО «Хабспиртпром» штрафом в 100 тыс. руб. за незаконное использование товарного знака водки «Белый Орел».

Как сообщает пресс-служба ведомства, в управление поступило заявление ООО «Белый Орел» на действия по введению в оборот на территории РФ водки «Белый Орел», имеющей сходство до степени смешения с товарным знаком ООО «Белый Орел».

Экспертиза патентного поверенного подтвердила степень сходства этикеток водки. ООО «Хабспиртпром», не согласившись с таким решением, обжаловало постановление в суде. Но первая и вторая инстанции судебной системы признали правомерность решения антимонопольного органа.

«Золотой Рог».