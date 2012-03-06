Лучшим производителем услуг стал аэропорт Хабаровск

ОАО «Хабаровский аэропорт» признано победителем XII Краевого конкурса в области качества, в номинации «Производство услуг».

Претенденты на победу оценивались по ряду параметров: лидирующая роль руководства; политика и стратегия организации в области качества; удовлетворенность потребителей и персонала; влияние организации на общественные процессы и т. п. Авторитетная комиссия высоко оценила результаты работы ОАО «Хабаровский аэропорт» и признало победителем в номинации «Производство услуг» с численностью работающих свыше 500 человек.

Организатором ежегодного конкурса выступает правительство Хабаровского края совместно с Хабаровским центром стандартизации, метрологии и сертификации, региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края», Советом по предпринимательству при губернаторе края и Дальневосточной торгово-промышленной палатой.

«Золотой Рог».