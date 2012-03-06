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Чиновники и предприниматели Хабаровска не поделили гастарбайтеров
Действующая миграционная политика, а именно, сложные и неэффективные механизмы квотирования иностранной рабочей силы оказывают негативное влияние на экономическое развитие Хабаровского края. Данная проблема стала главным предметом разговора предпринимателей из общественной организации «ОПОРА России» и органов исполнительной власти.
Чиновники и предприниматели быстро сошлись во мнении, что иностранцев, желающих приехать сюда на заработки, более чем достаточно. Тем не менее малый бизнес испытывает нехватку рабочих рук, т. к. действующая сегодня процедура формирования квот на рабочие разрешения для иностранных граждан не позволяет своевременно и в полном объеме решать встающие перед предприятиями кадровые проблем. Политика федерального центра, где происходит распределение квот, довольно проста: пока местные специалисты остаются неустроенными, зарубежных привлекать не нужно.
- Сегодня невозможно доказать , что при наличии 800 человек безработных нам необходимо привлекать такое же количество иностранной рабочей силы, - заявила начальник управления экономики местного самоуправления и социального развития минэкономразвития и внешних связей Хабаровского края Маргарита БАСТРИКИНА.
Особенно остро проблема квотирования сказывается на региональном рынке пассажирских перевозок. По мнению предпринимателей, работать водителями автобусов по 15 часов в сутки согласны исключительно гастарбайтеры.
- Это каторжная работа, и найти россиянина, который согласится так работать, практически невозможно, - считает представитель приморского регионального отделения «ОПОРЫ России» Дмитрий БЫСТРИЦКИЙ.
Представители комитета по труду и занятости Хабаровского края с таким заявлением не согласились. По их мнению, дальневосточники боятся не тяжелого труда, а слишком низкой зарплаты водителя, которая, по словам Дмитрия Быстрицкого, четыре года назад составляла в среднем 1 тыс. рублей в день.
- На мой взгляд, сам бизнес должен стать щедрее, тогда и работников можно будет привлекать не из-за границы, а в самом регионе, - считает первый зампредседателя комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Константин ВИНОГРАДОВ. – Если вы везете людей из Украины, Казахстана, Китая и других стран, отрабатываете такие дальние расстояния, то что вам мешает делать это, например, с районом им. Лазо, где уровень безработицы равен 8%?
Ответа на этот вопрос зачастую не дают сами предприниматели. По словам Маргариты Бастрикиной, большинство предприятий, запрашивающих квоты на гастарбайтеров, не могут четко объяснить, почему им нужны именно иностранные работники, из-за чего и получают отказы в предоставлении квот.
Ситуация в результате складывается весьма противоречивая. С одной стороны, многие предприниматели, жалуясь на нехватку рабочей силы, в своих заявках специально указывают вдвое большее количество человек, чем им действительно нужно, «чтобы дали хотя бы половину», - отметил исполнительный директор Хабаровской ассоциации городских перевозчиков Сергей КОМАРОВ. С другой - предоставляемая региону квота осваивается лишь на 50-70%.
- В 2011 году нам дали квоту на 21 тыс. иностранных работников, но работу получили только 17 тыс. человек. В этом году мы защитили квоту на 24,5 тыс. человек, однако, чтобы закрыть все потребности краевого бизнеса, предприниматели должны научиться перераспределять эти квоты между собой: если кто-то получил больше работников, чем нужно, то достаточно лишь подать соответствующую заявку в миграционную службу, и квоты будут переданы другим бизнесменам, - рассказала Маргарита Бастрикина. – Пока что подобных заявок мы не получали.
Не исключено, что в будущем система квот на иностранную рабочую силу будет отменена. С таким предложением выступают и Федеральная миграционная служба, и Минсоцразвития РФ. Не отрицая необходимость регулирования миграционных потоков, участники круглого стола сошлись во мнении, что одним из наиболее эффективных решений проблемы может стать создание саморегулируемой организации.
Глеб АЛЕНИШКО, «Золотой Рог».
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