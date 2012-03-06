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Хабаровское месторождение Белая Гора заработает в 2013 году
Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ принял участие в церемонии закладки капсулы в основание ГОКа на золоторудном месторождении Белая Гора в Николаевском районе.
Комплекс зданий и сооружений нового комбината предназначен для переработки золотосодержащей руды, добываемой открытым способом, сообщили в пресс-центре краевого правительства. Производственная мощность составит - 1,5 млн тонн в год. Выход на проектную мощность позволит ежегодно получать 3 тонны золота в слитках. Налоговые поступления в бюджет составят около 300 млн рублей.
Строительство ГОКа ведется в две очереди. В прошлом году началась добыча руды, но пока для переработки ее направляют на золотоизвлекательную фабрику ЗАО «Многовершинное». За год на месторождении планируют построить фабрику по добыче золота с отделением дробления, другие объекты. Капитальные вложения составят 3,18 млрд рублей
Как отметил Вячеслав Шпорт, строительство таких крупных перерабатывающих объектов позволит оживить инвестиционный климат района, послужит развитию транспортной и энергетической отраслей. «Сегодня в стадии изучения находятся около 30 значительных месторождений рудного и рассыпного золота. Реализуются крупные проекты. За счет этого развивается инфраструктура, улучшаются условия жизни людей», - отметил Вячеслав Шпорт.
Ввод в эксплуатацию нового ГОКа запланирован на первый квартал 2013 года. Строительство ведет одноименное ООО «Белая Гора» под управлением ООО «Руссдрагмет». Обе компании входят в состав международной акционерной компании «Хайланд Голд Майнинг».
«Золотой Рог».
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