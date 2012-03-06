В Хабаровском крае построят завод по производству пропилена

В министерстве экономического развития и внешних связей Хабаровского края состоялись переговоры с японской компанией «Сумитомо Корпорэйшн» по строительству газохимического завода по производству пропилена на основе природного газа.

В ходе переговоров достигнуто соглашение о разработке технико-экономического обоснования с использованием технологии японской компании JGC. В марте японской стороной планируется осмотр потенциальных площадок для размещения производства. Среди возможных мест рассматриваются поселок Де-Кастри (Ульчский район), село Селихино (Комсомольский район), село Сита (район имени Лазо). Правительство Хабаровского края заинтересовано в развитии газохимических производств на базе природного газа и проводит целенаправленную работу по привлечению российских и зарубежных компаний, имеющих ресурсы газа, новейшие технологии, рынки сбыта продуктов газовой химии.

«Золотой Рог».